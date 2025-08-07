Bomba iz susjedstva! Nekadašnji srpski reprezentativac potpisuje za Sarajevo za rekordnu plaću

Burno je na sarajevskom Koševu ovih dana. Zoran Zekić u srijedu je podnio ostavku na mjestu glavnog trenera, a u to vrijeme klub je dogovarao najskuplje pojačanje u povijesti BiH lige.

Naime, iz Novog Pazara dolazi Adem Ljajić, proslavljeni srpski reprezentativac. Ljajić je na vrhuncu karijere od 2010. do 2018. igrao u Serie A za Fiorentinu, Romu, Inter i Torino, a prije dvije godine vratio se u rodni Novi Pazar. Telegraf saznaje kako će potpisati za Sarajevo.

I u Dinamu bi bio među najplaćenijima

Poneki mediji u Srbiji i BiH pišu kako će Sarajevo plaćati Ljajiću 600 tisuća eura po sezoni što je uvjerljivo najveća plaća u povijesti BiH lige. Za usporedbu, Zvonimir Boban je po dolasku u Dinamo stavio limit godišnje plaće na 700 tisuća eura, a Hajduk Rebića plaća 450 tisuća eura plus određene bonuse.

💰😳 According to @MozzartSport, Adem Ljajić will earn a net salary of €600,000 (!!!!) per year at Sarajevo. In addition, bonuses for goals and assists recorded.



This is a significant increase on his €150,000/year salary at Novi Pazar.



This will make him by far the highest… pic.twitter.com/cw8U8dONyZ — FK Sarajevo Insider (@SarajevoFooty) August 6, 2025

Sarajevo misli ozbiljno s ovakvim ulaganjima i žele prekinuti dominaciju banjalučkog Borca i mostarskog Zrinjskog. Sad se još traži Zekićev nasljednik.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović