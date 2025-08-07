KAKAV TRANSFER /

Bomba iz susjedstva! Nekadašnji srpski reprezentativac potpisuje za Sarajevo za rekordnu plaću

Bomba iz susjedstva! Nekadašnji srpski reprezentativac potpisuje za Sarajevo za rekordnu plaću
Foto: Elmedin Hajrovic/ataimages/pixse

Ljajić je na vrhuncu karijere od 2010. do 2018. igrao u Serie A za Fiorentinu, Romu, Inter i Torino

7.8.2025.
7:35
Sportski.net
Elmedin Hajrovic/ataimages/pixse
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Burno je na sarajevskom Koševu ovih dana. Zoran Zekić u srijedu je podnio ostavku na mjestu glavnog trenera, a u to vrijeme klub je dogovarao najskuplje pojačanje u povijesti BiH lige.

Naime, iz Novog Pazara dolazi Adem Ljajić, proslavljeni srpski reprezentativac. Ljajić je na vrhuncu karijere od 2010. do 2018. igrao u Serie A za Fiorentinu, Romu, Inter i Torino, a prije dvije godine vratio se u rodni Novi Pazar. Telegraf saznaje kako će potpisati za Sarajevo

I u Dinamu bi bio među najplaćenijima

Poneki mediji u Srbiji i BiH pišu kako će Sarajevo plaćati Ljajiću 600 tisuća eura po sezoni što je uvjerljivo najveća plaća u povijesti BiH lige. Za usporedbu, Zvonimir Boban je po dolasku u Dinamo stavio limit godišnje plaće na 700 tisuća eura, a Hajduk Rebića plaća 450 tisuća eura plus određene bonuse.

 

 

Sarajevo misli ozbiljno s ovakvim ulaganjima i žele prekinuti dominaciju banjalučkog Borca i mostarskog Zrinjskog. Sad se još traži Zekićev nasljednik.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja i Rebić prvi puta zajedno? Evo kako Dinamo najavljuju Garcia i Hrgović

Adem LjajicFk Sarajevo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV TRANSFER /
Bomba iz susjedstva! Nekadašnji srpski reprezentativac potpisuje za Sarajevo za rekordnu plaću