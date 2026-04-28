Pojavila se sa slavnim dečkom i njegovom majkom! Krenule su priče: 'Imala sam samo tri veze'

Ashlyn Castro, poznata američka manekenka i Jude Bellingham, zvijezda Real Madrida i engleske nogometne reprezentacije i dalje su zajedno i prema onom što se da iščitati iz stranih medija, što se da zaključiti, njihova je veza stabilna, ali pod povećalom. Njih dvoje nikada nisu svoju vezu pretjerano eksponirali na društvenim mrežama, posljednje informacije iz travnja 2026. i dalje upućuju na to da su zajedno.

U javnosti se redovito pojavljuju kao par, a prije nekoliko su dana viđeni zajedno i na Madrid Openu, što je dodatno potvrdilo da je njihov odnos i dalje aktualan. S njima je bila i Judeova majka Denis.

Ovo je bilo njezino prvo značajno pojavljivanje u javnosti nakon duljeg izbivanja iz medija. Naravno, kad se Ashlyn Castro pojavi negdje, odmah svi gledaju u nju jer, ne samo zato što je lijepa i atraktivna, nego i zbog toga što je nema baš često u javnosti, kao što smo naveli.

No, kad se govori o Ashlyn Castro, odmah se za nju veže zločesta glasina o njezinoj prošlosti. Počinju glasna šaputanja u stilu jeste čuli ovo za nju, ono, pisalo se ovo i ono... Sve je bilo na društvenim mrežama, pisali su mediji itd... Znate kako je to danas u modernom svijetu. Nažalost, društvene mreže i ono što se na društvenim mrežama objavljuje, kreira sadržaj.

Ipak, zanimljivo je da i Ashlyn Castro i Jude Belligham i dalje drže svoj odnos prilično privatnim, bez javnih potvrda ili zajedničkih objava, što povremeno potiče glasine o mogućem prekidu. No zasad nema konkretnih ni pouzdanih informacija koje bi to potvrdile. Sve dostupne vijesti i recentni izvori sugeriraju da su i dalje zajedno, samo daleko od pretjerane medijske pažnje.

U zadnje vrijeme najviše pažnje privlači Ashlyn, koja je ponovno postala viralna na društvenim mrežama zbog svojih objava, a mediji je i dalje nazivaju Bellinghamovom djevojkom. Također se često spominje da ga prati na utakmicama i da je dio njegovog života u Madridu, što dodatno sugerira stabilnost njihove veze.

POGLEDAJTE VIDEO: Matjaž Kek u Maksanovom korneru: 'Uvijek se nađe genij koji s kauča zna najbolje. Ne volim kad mi diraju obitelj'