Slavna djevojka zvijezde Reala objavom u bikiniju srušila internet: 'Izgleda savršeno'

Ashlyn Castro, djevojka nogometne zvijezde Real Madrida Judea Bellinghama, ponovno je uspjela izazvati veliku pažnju javnosti. Inače, ova atraktivna influencerica iz Los Angelesa već ima impresivnu bazu pratilaca na društvenim mrežama, gdje je prati više od 600.000 ljudi. Kad Ashlyn Castro nešto objavi, onda to na društvenim mrežama "gori". Nedavna objava Ashlyn izazvala je pravu buru reakcija i "zapalila sve". Podijelila je tri fotografije s plaže, koje su ubrzo postale pravi hit.

Na slikama pozira u crvenom bikiniju, uz lagani narančasti prekrivač na ramenima. U pozadini se pruža idiličan morski pejzaž, što dodatno doprinosi opuštenoj atmosferi. Uz fotografije je napisala jednostavan, ali savršeno usklađen opis: "calm & warm", koji je potpuno odgovarao ugođaju koji je željela prenijeti. Objava je ubrzo osvojila desetke tisuća lajkova.

Obožavatelji su preplavili komentare s komplimentima, a mnogi su bez ustručavanja komentirali da izgleda "savršeno". Neki su čak spomenuli i samog Bellinghama, s najčešćim komentarima poput "Kakav je on sretnik".

Veza ovog para započela je 2024. godine, a od tada djeluju sve stabilnije i sve su prisutniji u javnosti. Bellingham je već upoznao Ashlyn s članovima svoje obitelji.

Zajedno su viđeni i na stadionu Santiago Bernabeu, gdje je provodila vrijeme s njegovim roditeljima, što je jasan znak da njihova veza postaje ozbiljna. Ashlyn je često viđena u dresu Real Madrida, a njezina popularnost svakim danom raste. Takve objave samo dodatno jačaju njen utjecaj na društvenim mrežama.

