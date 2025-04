Svi pričaju o novinarki koja je zasjenila slavni turnir: 'Zaljubili su se u nju'

Talia Baia, studentica novinarstva sa Sveučilišta Florida, postala je neočekivana zvijezda tijekom popularnog američkog sveučilišnog košarkaškog turnira "March Madness". Njezin intervju s igračem Florida Gatorsa, Bennettom Andersenom, postao je viralan, privukavši ogromnu pažnju javnosti i lansiravši mladu reporterku u središte medijskog interesa.

Neočekivana zvijezda March Madnessa

Sve se odigralo nakon utakmice Sweet 16 faze turnira, u kojoj su Florida Gatorsi uvjerljivo pobijedili Maryland Terrapinse rezultatom 87-71. Junak iz sjene bio je Bennett Andersen, igrač koji je ušao s klupe (tzv. walk-on) i postigao svoj tek drugi koš sezone, ali prvi na NCAA turniru. Andersenov put do momčadi bio je neobičan – tri je sezone proveo kao menadžer momčadi prije nego što je dobio priliku zaigrati.

Nakon pobjede koja je Gatorse odvela u Elite Eight fazu (gdje su kasnije pobijedili Texas Tech 84-79), Andersen je dao intervju za ESPN Gainesville (WRUF), lokalnu podružnicu poznate sportske mreže. Ispred njega je stajala Talia Baia, studentica reporterka zadužena za praćenje momčadi.

Intervju koji je osvojio internet

Ono što je uslijedilo nije bio uobičajen sportski intervju. Dok je Baia čestitala Andersenu na njegovom košu i postavljala pitanja o utakmici i atmosferi, Andersenov izraz lica privukao je pažnju gledatelja. Sa širokim osmijehom, činilo se da je igrač potpuno očaran reporterkom.

"Prvo, čestitam na košu, bio je značajan i u bitnom trenutku", započela je Baia.

"Samo želim znati kakav je bio put do ovog turnira i pobjede i kakva je bila energija ulaskom u utakmicu?" "

Put je bio sjajan, energija je bila dobra", odgovorio je Andersen, ne skidajući pogled i osmijeh s reporterke.

Snimka intervjua brzo se proširila društvenim mrežama. Komentari su bili jednoglasni – Andersen je bio potpuno opčinjen.

"Mislim da se mladić zaljubio", glasio je jedan komentar.

"Gledao ju je kao da su ona Mjesec i zvijezde", šalio se drugi. "Ovaj čovjek je zaljubljen", "Tip je našao srodnu dušu", "Bolji je od mene, ja bih se slomio", nizali su se komentari. Fokus se brzo prebacio s Andersena na mladu reporterku.

Tko je Talia Baia?

Talia Baia nije samo lice koje je slučajno postalo viralno. Ona je ambiciozna studentica na Fakultetu novinarstva i komunikacija Sveučilišta Florida (UF), podrijetlom iz Miamija. Već gradi impresivan životopis u sportskom novinarstvu.

Kao studentska reporterka za ESPN Gainesville, redovito prati razne sportove na Floridi, izvještavajući s terena i iz svlačionica. Njezin profil na LinkedInu otkriva prethodna iskustva s Barstool Sports i CBS Sports, uz trenutni angažman na ESPN-u.

"Ja sam strastvena zaljubljenica u sport s puno iskustva u pokrivanju sveučilišnog i srednjoškolskog sporta", piše Baia na Linkedinu.

"Tijekom svog vremena na UF-u, bila sam svuda na novinarskoj sceni – izvještavala sam za ESPN Gainesville, radila kao sportska voditeljica na WUFT News i stvarala sadržaj za tvrtke poput Sports in 60, Inside the Gators, The Breakdown, Reptile Report i Barstool Sports."

Ističe kako su je te prilike naučile raditi pod pritiskom kratkih rokova, nastupati uživo pred kamerama, pisati zanimljive tekstove, snimati utakmice, producirati emisije i koristiti napredni softver za montažu. Njezin san?

"Dobiti stalni posao u sportskom novinarstvu, na nekoj TV mreži ili digitalnoj platformi nakon što diplomiram."

Osim profesionalnih ambicija, Talia je aktivna i na društvenim mrežama, gdje ima desetke tisuća pratitelja na Instagramu i X-u (bivši Twitter). Ondje dijeli isječke iz svog novinarskog rada, ali i lifestyle fotografije s putovanja i druženja.

Od viralne slave do poduzetništva

Suočena s iznenadnom slavom, Baia je na Twitteru podijelila kolaž naslova članaka o njoj uz komentar: "Ovo je apsolutno ludilo 😂". No, nije dugo čekala da iskoristi trenutak.

Nakon što su Gatorsi pobjedom protiv Texas Techa osigurali plasman na Final Four, Baia je na Instagramu objavila suradnju s Bennettom Andersenom, sada poznatim i pod nadimkom "Buckets". Zajedno su lansirali majicu koja slavi njihov viralni trenutak. Majica prikazuje crtanu verziju intervjua, s Andersenom kojem iznad glave lebde srca, uz natpis "GatorsBoys Stay Hot".

"Pogledajte novu majicu koju smo Bennett i ja izbacili! Ne budite sramežljivi, pokažite malo ljubavi", napisala je Baia. Majica se prodaje po cijeni od 35 €. U opisu proizvoda stoji: "Proslavite viralni trenutak s našom najnovijom majicom... Ova zabavna majica prikazuje ikoničnu frazu 'GatorsBoys Stay Hot', čineći je obaveznom za fanove i pratitelje."

Svetla budućnost

Iako je intervju s Bennettom Andersenom bio kratak, njegov odjek bio je ogroman. Taliji Baie donio je nacionalnu prepoznatljivost i značajno povećao vidljivost njezinog rada. Njezina brza reakcija i poduzetnički duh pokazuju da je spremna iskoristiti prilike koje joj se pružaju. S obzirom na njezinu strast, predanost i već stečeno iskustvo, Talia Baia je definitivno ime koje vrijedi zapamtiti u svijetu sportskog novinarstva. Njezin viralni trenutak možda je bio slučajan, ali njezin uspon u karijeri zasigurno neće biti.