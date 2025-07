Ponovo slučaj 'Coldplay', ovaj put s Messijem u glavnoj ulozi: Evo s kim je bio

Zvijezda Inter Miamija i bivši kapetan Barcelone, Lionel Messi, pojavio se na koncertu Coldplaya u Miamiju sa suprugom Antonelom Roccuzzo.

Tijekom nastupa završili su na poznatoj "Kiss Cam" kameri. Messi je zagrlio Antonelu, nasmijao se i pozdravio publiku, no poljubac, koji su svi očekivali, je izostao.

Messi and his wife were shown at the Coldplay concert in Miami 😆



(via mrbusinesstravels/Instagram) pic.twitter.com/W9GybgvVgs