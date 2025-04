Pogledajte s kim se družio Pokrivač i kakve je trenutke za pamćenje doživio

NIKAD TO JAVNO NIJE ISPRIČAO: "Kako sam došao u Dinamo? To ne znaju mnogi, ali ja sam bio u Varteksu... Ne znam smijem li to govoriti, ali trebao sam ići u Hajduk. Sve je već bilo dogovoreno, ne znam, dogovorili smo danas, a sutra sam trebao već ići dolje. I da bi na poziv Zdravka Mamića, i tad je bio trener Branko Ivanković, nazvali me oni zajedno i rekli su ništa Hajduk, pakiraj stvari i dolaziš u Dinamo. Tako je i bilo. To je bilo 2006., došao sam u Dinamo i od tad živim u Zagrebu i navijam za Dinamo i sva sreća, to je tako i bilo. Nikad to javno nisam ispričao, ali jesam prijateljima u kvartu. Malo tko to zna, da je to tako trebalo i biti. Moram biti jako zadovoljan svojom karijerom", rekao je Nikola Pokrivač u podcastu Net.hr-a pošle godine početkom listopada.