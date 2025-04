Luis Ibáñez slomljen je zbog tragične pogibije svog prijatelja i bivšeg suigrača u Dinamu Nikole Pokrivača. Jedva je birao riječi. Pričao je s nama na rubu suza. Čitavu noć nije spavao...

"Stalno mi se mota po glavi, konstantno razmišljam o njemu. Katastrofa, ne mogu vjerovati da ga više nema. Nisam dobro, nikako. Nitko nije dobro tko ga je znao, preveliki je ovo šok za sve, prebolno. Ne znam hoću li uopće danas moći odigrati utakmicu. Izgubio sam velikog prijatelja", kazao nam je Lucho koji s Josipom Tadićem igra u NK Jarun kod Jerka Leke, čijem je sinu Nikola Pokrivač kum.

Luis Ibáñez je čitavu noć razmišljao o svom prijatelju...

"Prije tri dana smo gledali utakmicu Real - Arsenal, igrali stolni nogomet kod našeg zajedničkog prijatelja. Osvojio sam nagradu, neku torbu, a moj Nikola mi ju je iz zezancije uzeo. Smijali smo se na to. On je uvijek bio nasmijan, pozitivan. Taj dan smo do 1 ujutro bili skupa".

Ibáñez i Nikola intenzivno su se družili...

"Svakih dva dana smo pili kavu, ja, Josip Tadić i Nikola. Od kad smo igrali skupa u Dinamu bili smo jako dobri. Ostali smo dobri do dan danas, stalno smo se družili", jecajući govori Luis Ibáñez.

Zastao je na trenutak. Uzeo dah. U disanju, glasu se osjeti sva težina.

"Svi živi me zovu, a ja jednostavno ne mogu pričati. Valjda Bog uzima one najbolje. Obožavao je Nikola nogomet, bio je veliki profesionalac, samo to što je igrao do 40. godine nogomet za Vojnić '95 dovoljno govori o njegovoj ljubavi prema nogometu. Jako mu je bilo krivo što je zbog bolesti koju je imao morao prekinuti karijeru. Onda je odlučio pobijediti i Hodgkinov limfom. I uspio je, ne jednom, nego tri puta. Bio je veliki borac, kako na terenu, tako i van njega. Njegova borbenost učinila ga je izvrsnim nogometašem, uz talent kojeg je imao. Igrao je nogomet u nižim ligama u 40. Toliko je volio nogomet, bio je baš posvećen tome. Ništa mu nije bilo teško, igrao je iz gušta. Uvijek kad je bio u điru neki mali nogomet, bilo što, uvijek se odazivao. Kakav god nogomet, tko god da ga je zvao igrati, uvijek se odazvao pozivu."

I za kraj, Luis Ibáñez nam je kazao:

"Može biti uzor svima što se tiče nogometa, obveza, što se tiče i bolesti koju je pobijedio. Uf, imamo toliko anegdota, mogao bi pričati danima. Uvijek ću ga se sjećati, pamtiti po tome što je tri puta pobjeđivao rak. Za mene je on najveći heroj, borac, nogometni radnik kojem nikad ništa nije bilo teško. I taj njegov osmijeh, zarazni osmijeh, zafrkancija, majko draga ne mogu vjerovati da ga više nema. Otišao je vraćajući se s treninga kući, poginuo na cesti. To je katastrofa, sudbina, nije tako trebalo završiti", završio je shrvani Luis Ibáñez.

