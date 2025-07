Otkriven detalj s Yamalove proslave koji je zgrozio Španjolsku: 'Zabavljao se s patuljcima?'

Lamine Yamal proslavio je 18. rođendan na Ibizi u društvu suigrača, poznatih osoba i influencera, no slavlje je ubrzo zasjenio skandal.

Premda su svi gosti na ulazu morali predati mobitele kako ništa ne bi procurilo u javnost, španjolski mediji otkrili su detalj koji je izazvao lavinu reakcija, na zabavi su navodno angažirane osobe niskog rasta kao "zabavljači".

Lamine Yamal has been denounced by the ADEE after hiring professional dwarves for his 18th birthday party.



“We will take action via legal and social channels to safeguard the dignity of disabled people. These actions not only violate the law, but the fundamental values of a… pic.twitter.com/OBMEF9QO7Q