Lamine Yamal slavi 18. rođendan: Jedno pravilo iznenadilo je sve uzvanike

Lamine Yamal, čudo od djeteta Barcelone i španjolske reprezentacije, ove nedjelje puni 18 godina i tim povodom organizira veliku rođendansku zabavu na Ibizi.

No, slavlje će biti pod strogim pravilima! Svi uzvanici moraju predati mobitele i kamere na ulazu.

Nakon nedavnih medijskih skandala vezanih uz privatni život, Yamal ne želi da išta s proslave završi u javnosti bez njegove dozvole. Lokacija zabave ostaje tajna do zadnjeg trenutka, a službene fotografije objavit će se samo ako ih on osobno odobri.

🚨Lamine Yamal is throwing a secret 18th birthday party in Ibiza on July 12. Top international singers and models will attend, with the location to be revealed 1–2 days before to the invited guests. A strict rule applies: no phones allowed.@betkumi pic.twitter.com/HtcSCHqJog