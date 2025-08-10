Dončić upao u neočekivan problem s Neverom: Snimka obilazi regiju

Slovenska košarkaška reprezentacija u subotu je u Ljubljani u prijeteljskoj utakmici izgubila od Njemačke 103:89, a nakon susreta prva zvijezda Slovenije Luka Dončić našao se u neočekivanom problemu.

Luka je, naime, na utakmicu došao sa svojim novim automobilom Rimac Neverom, koji mu je dostavljen ranije ovoga tjedna, a kada se htio poslije susreta vratiti kući dočekalo ga je neugodno iznenađenje.

Nije mogo ući Luka u svoju Neveru jer mu je drugi auto bio parkiran preblizu i zagradio ga je.

Kako bi riješio problem nekoga je nazvao i ubrzo se uspio sjesti u automobil i krenuti.

Dončić je veliki zaljubljenik u automobile, u garaži ima prave 'jurilice', a svoju kolekciju je sada pojačao Rimac Neverom, automobilom koji od 0 do 100 kilometara na sat stiže za 1.8 sekundi i proizvodi se u Hrvatskoj.

Dončićeva Nevera crvene je boje i cijena joj se kreće oko dva milijuna dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav nokaut na samom kraju borbe za prestižnu titulu: O ovome će se još dugo pričati