OSTAO U ČUDU /

Dončić upao u neočekivan problem s Neverom: Snimka obilazi regiju

Dončić upao u neočekivan problem s Neverom: Snimka obilazi regiju
Foto: Youtube

Dončić se samo htio vratiti kući sa svojom Neverom

10.8.2025.
10:23
SPORTSKI.NET
Youtube
Slovenska košarkaška reprezentacija u subotu je u Ljubljani u prijeteljskoj utakmici izgubila od Njemačke 103:89, a nakon susreta prva zvijezda Slovenije Luka Dončić našao se u neočekivanom problemu.

Luka je, naime, na utakmicu došao sa svojim novim automobilom Rimac Neverom, koji mu je dostavljen ranije ovoga tjedna, a kada se htio poslije susreta vratiti kući dočekalo ga je neugodno iznenađenje.

Nije mogo ući Luka u svoju Neveru jer mu je drugi auto bio parkiran preblizu i zagradio ga je.

Kako bi riješio problem nekoga je nazvao i ubrzo se uspio sjesti u automobil i krenuti.

Dončić je veliki zaljubljenik u automobile, u garaži ima prave 'jurilice', a svoju kolekciju je sada pojačao Rimac Neverom, automobilom koji od 0 do 100 kilometara na sat stiže za 1.8 sekundi i proizvodi se u Hrvatskoj.

Dončićeva Nevera crvene je boje i cijena joj se kreće oko dva milijuna dolara.



Luka DončićNevera
