Nećete vjerovati što nam je slavna ekipa sve ispričala: 'Nije bolest sve što boli'

Igor Pamić govori: "Nosio sam iste štucne, pranje kopački, lupam sad napamet, ovako kroz sjećanje, uhvatili ste me, moram priznati. Nije to sad nešto revolucionarno i izraženo kao što je imao Goran Ivanišević, naša legenda, ali imao sam nešto svoje, samo moje. Tipa, stavim majicu na lijevu stranu vješalice, hlaće na desnu, tako neke gluposti, nešto što nije teško za napraviti, ali kad shvatiš da ti to ne drži vodu, ili mijenjaš ili si uporan u tome, jer je jednom nešto dobro išlo kad si to napravio. Da, nije bolest sve što boli", nasmijao se uvijek dobro raspoloženi Igor Pamić.