Neporaženi svjetski prvak uhićen i pritvoren, napao je bivšu partnericu

Američki boksač Gervonta Davis, svjetski prvak u lakoj kategoriji po WBA verziji, uhićen je i pritvoren u petak zbog navodnog napada i nanošenja tjelesnih ozljeda svojoj bivšoj partnerici prošlog mjeseca, prema izvješćima američkih medija.

Davis (30) uhićen je u Miami Beachu, prema izvješćima nekoliko medija, uključujući Miami Herald i web stranicu s vijestima o slavnim osobama TMZ.

Nadimak "Tank" zbog svoje moći u ringu, gdje je neporažen u 30 borbi, uključujući 28 pobjeda do isteka roka, osumnjičen je za napad na svoju bivšu partnericu 15. lipnja, na Dan očeva, ispred njezine kuće u Doralu na Floridi.

Incident je izbio kada je boksač stigao u kuću svoje bivše partnerice kako bi pokupio njihovo dvoje djece, nad kojima dijele skrbništvo. Ton se podigao, a boksač je optužen da ju je udario u potiljak i ošamario po licu, porezavši joj usnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Djeca iz cijelog svijeta uče rukomet kod hrvatskog reprezentativca: 'Svi bi htjeli savjet'