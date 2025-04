Nećete vjerovati kako je Dallas dočekao Dončića. Jedan navijač apsolutni je pobjednik dana

Emotivno je bilo u Dallasu. Luka Dončić vratio se kući, ali u drugom dresu, onom LA Lakersa. U prvoj utakmici nakon bombastičnog tradea koji je šokirao košarkaški svijet 26-godišnji Slovenac briljirao je sa 45 poena i odveo svoj novi klub do slavlja noćas po našem vremenu 112-97.

Prije utakmice, Dallas Mavericksi su svojoj nekadašnjoj ikoni pustili na velikom displayju podno dvorane American Airlines Centera emotivni video njegovih partija i trenutaka iz Dallasa na što se on rasplakao. Luka Dončić jako voli grad Dallas i volio je igrati za Mavse. Nije mu prvotno baš dobro sjelo što su ga tradeali, ali kao što je rekao nakon utakmice: "Vrijeme je da krenem dalje".

"Znam da sam u Dallasu uspio. Kad sam gledao video mislio sam da nema šanse da igram utakmicu. Bilo je baš čudno, bilo je trenutala kad nisam znao što da radim", izjavio je Luka poslije utakmice.

CBS javlja kako je Luka Dončić sjedio sam na klupi više od dvije minute gledajući u neke od svojih brojnih sjajnih partija u Dallasu - od njegove sezone kad je bio rookie godine u NBA ligi pa do prošlogodišnjeg NBA finala. Spustio je samo glavu i obrisao suze. Oči su mu još uvijek bile crvene nakon što je predstavljen i došao je na teren sa svojim suigračima koji su ga okružili, zagrlili ga. Svi su znali da će to biti emotivna noć s Dončićem koji će nositi svoj dres s brojem 77 za Lakerse. Bilo je to, stvarno je emotivno i bilo sve u Dallasu za 26-godišnjaka iz Slovenije i za one navijače Mavericksa koji su bili tamo kada je nosio taj broj u plavom Mavericksu prvih 5 i pol sezona svoje karijere".

Također, na svakoj stolici svakog navijača dočekala je majica na kojoj je pisalo - Hvala za sve. Publika u Dallasu imala je brojne poruke za Dončića - "Dobrodošao kući Luka, volimo te, Luka"... Jedan navijač snimljen je u dresu Mavsa s brojem 11 Luke Dončića na kojem je napis Dallas prekrio trakom, a na njoj napisao Lakers. Taj tip apsolutni je pobjednik dana. Viđen je i jedan u dresu Lakersa s napisom - "Bivši navijač Dallasa".

Prolomilo se skandiranje "Pali Nico", usmjereno prema Nicu Harrisonu, generalnom menadžeru Mavericksa koji je zamijenio Dončića. Povici su postajali postala sve glasniji i glasniji, sve duži i duži u prvoj četvrtini, kada je Dončić već imao 14 poena uz šut 5-9.

Navijači Mavericksa održali su lažni sprovod ispred American Airlines Centera 2. veljače, odmah nakon vijesti o trgovini kasno prethodne noći. Bilo je prosvjeda i dosta bijesa usmjerenog na Harrisona, uključujući povike i poruke "Otpusti Nica!" Pojavljuju se i sad na mnogim natpisima i majicama. Što se tiče GM-a, smatrao je da je momčad "izgrađena da pobjeđuje sada, kao i u budućnosti." Iako nije bilo organiziranih prosvjeda izvan dvorane prije utakmice, puno je ljudi nosilo dresove s brojem 77 - i ljubičaste i zlatne dresove Lakersa i Mavericksa, iako su neki od onih domaćih imali prekriven logo Dallasa. Bilo je čak i dresova Slovenije.

"Taj prvi put uvijek je emotivan i ne može se predvidjeti kako ćete se osjećati", kazao je trener Lakersa JJ Redick prije utakmice.

"Bilo da sjedite i razmišljate o tome danima kao Dallas ili je to uzastopno, emocije i osjećaji će i dalje biti prisutni."

Nakon emotivnog uvoda, Luka Dončić je zabio 45 poena. American Airlines Center dvorana ispratila ga je ovacijama.

