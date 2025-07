Sunsi se riješili Duranta pa s drugim 'superstarom' potpisali jedan od najbogatijih ugovora

Američka NBA momčad Phoenix Sunsi, koji su se riješili Kevina Duranta, odlučili su svog najboljeg košarkaša Devina Bookera (28) nagraditi produženjem ugovora za još dvije sezone, odnosno do ljeta 2030. godine.

Bookerov dosadašnji ugovor vrijedio je do kraja sezone 2027/28. Produženje za još dvije godine vrijedno je 145 milijuna dolara, pe će najbolji strijelac Sunsa u sljedećih pet sezona zaraditi ukupno 316 milijuna dolara, objavili su američki mediji. Booker je prošle sezone imao prosjek od 25,6 koševa i 7 asistencija po utakmici.

BREAKING: Phoenix Suns superstar Devin Booker has agreed to a two-year, $145 million maximum contract extension with the franchise through the 2029-30 season, the highest annual extension salary in NBA history, CAA’s Jessica Holtz and Melvin Booker told ESPN. pic.twitter.com/A5U5VPlSgx