Alarmantna situacija u Zadru! Javio se Tornado oštrim priopćenjem, prozvali čak i trenera Jusupa

Nakon brojnih previranja i sukoba u košarkaškom klubu Zadar koje je kulminiralo sukobom između bivšeg vršitelja dužnosti direktora Tomislava Kabića te trenera Danijela Jusupa, oglasili su se i navijači. Mnoge su stvari rečene, a sada su s priopćenje u javnost izašli i najvjerniji pratitelji kluba, navijačka udruga Tornado. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

[LJUDI PROLAZE, A ZADAR OSTAJE - VRIME JE ZA OSTAVKE]

Poštovani navijači najdražeg nam Kluba i građani našega Grada, nakon svih događanja u i oko našeg Kluba zadnjih nekoliko tjedana vrijeme je da jasno kažemo - DOSTA !

Naš Klub nije nikakva igračka iako bi određeni i određene strukture htjeli da to tako bude pa se tako i ponašaju.

Naš klub se ne temelji na lažima, podvalama, manipuliranju i politikantstvu!

Međutim, u posljednje se vrijeme prakticira od određenih osoba. Vrijeme je da svi koji su sudjelovali u nečasnim radnjama odgovaraju za svoje postupke.

Nadzorni odbor na čelu sa nekompetentnim stolnotenisačem Davorom Karlovićem napravio je sprdačinu od Kluba, a isti je školski primjer marionete HDZ-a i novog Gradonačelnika Erlića te radi samo po nalogu.

Nadzorni odbor je pod njegovim "vodstvom" smijenio čovjeka bez utemeljenog razloga i obrazloženja da bi potom instalirali političkog poltrona koji je već otprije poznat po svom "časnom radu" za HNK Zadar, i to preko WhatsApp sjednice? To je osoba od koje bismo trebali očekivati dobre stvari na naš Klub?

Smiješni ste.

Ovakav neprincipijelan, neodgovoran i nestručan Nadzorni odbor pozivamo da bez odgode podnesu ostavke !!

Nadalje, nitko nikad nije bio i nikad neće biti iznad Kluba pa tako ni trener Danijel Jusup kojem ovim putem poručujemo da svoju pozornost usmjeri na prezentaciju na terenu za što je i plaćen i odgovoran, a da se ostavi medija ili da u protivnom odstupi ukoliko nije u stanju biti unutar okvira svojega angažmana u klubu.

Treneru, odgovarajte kako za svoje uspjehe tako i za svoje neuspjehe! Vaši uspjesi su neosporni, ali to ne znači da imate pravo raditi što i kako hoćete !

Osim toga, prestanite se sakrivati iza još jednog od klupskih uhljeba, sada već bivšeg sportskog direktora Denisa Pleslića i lobirati njegovo produženje ugovora. To nije Zadar kojeg želimo i nećemo dopustiti da to Zadar postane !

Damir Burčul, Vana Dundov, Petar Popović i ostali uhljebi na klupskoj kasi vrijeme vam je - odstupite sami !

Krajnje vrijeme je za temeljito čišćenje radi boljitka Kluba!

Zadarski Tornado uvijek je bio i bit će prvi branik našeg Kluba !

Nema više mira - hoćemo ostavke !

ZADAR VEĆI JE OD SVAKOG ČOVJEKA I ŽIVI DOVIJEKA !

UN Tornado Zadar

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Mijatović ima ideje koje su modernije i koje će nas unaprijediti'