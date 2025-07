Zadar riješio pitanje trenera: 'Potvrda želje za stabilnošću i pobjedničkim nizom'

Hrvatski košarkaški prvak Zadar produžio je suradnju s trenerom Danijelom Jusupom do 30. lipnja 2026. godine.

Jusup je na klupu Zadra stigao prije tri godine te je osvojio tri uzastopna naslova prvaka Hrvatske.

Stoga ne čudi kako je Krešimir Karamarko odmah po preuzimanju mjesta vršitelja dužnosti direktora odlučno je krenuo u rješavanje ključnih pitanja za budućnost kluba, a prvo među njima bilo je pitanje trenerske pozicije.

"Dogovor s trenerom Danijelom Jusupom potvrda je želje za stabilnošću, kontinuitetom i nastavkom pobjedničkog niza", objavio je Zadar.

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Mijatović ima ideje koje su modernije i koje će nas unaprijediti'