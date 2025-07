Srpska zvijezda vuče pametan potez: Jokić odgađa milijunski ugovor

Najbolji srpski košarkaš i zvijezda Denver Nuggetsa, Nikola Jokić, odlučio je ne potpisati produženje ugovora ovog ljeta, potvrđeno je za ESPN. Iako ima mogućnost produžetka, Jokić će s razgovorima pričekati do ljeta 2026., kada bi mogao izvući i financijski povoljniju opciju.

Jokić se trenutno nalazi na odmoru, nakon razočaravajuće sezone u kojoj su Nuggetsi ispali u sedmoj utakmici doigravanja protiv kasnijih prvaka – Oklahoma City Thundera. Iako je Jokić odigrao solidnu seriju, ostatak momčadi zakazao je u ključnim trenucima, posebice u 'win or go home' utakmici.

Nikola Jokic going crazy after his horse won a race lmaooo



Bro won 3 MVPs and an NBA Championship and we never saw this level of happiness 😂😂



pic.twitter.com/GLLhGbORbK