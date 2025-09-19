Srpski košarkaš proživljavao dramu: 'Nisam se htio slikati s njim, izvadio je pištolj...'

Srpski košarkaš i bivši reprezentativac Miroslav Raduljica (37) ispričao je jedno jako neugodno iskustvo s obožavateljem koji je izvadio oružje nakon što se on odbio slikati s njim.

"Naravno, postoje fini ljudi sa manirima koji žele fotografiju ili razgovor. Ali većina ljudi ima pogrešan pristup. Samo zato što vas vide na televiziji daju sebi za pravo da misle da ste odrasli zajedno", otkrio je u podcastu koji vodi kapetan grčkog Marosussija, posljednjeg kluba za koji je Raduljica igrao, Orfeas Stasinos.

Potom je ispričao kako je jedan nezadovoljni fan čak izvadio vatreno oružje.

"Prije nekoliko godina imao sam stvarno neugodnu situaciju. Bio sam u selu i jedan tip je izvadio pištolj samo zato što se nisam htio slikati s njim. Bilo je preglasno, nisam mogao čuti što govori, bio je stvarno agresivan - udarao me, grlio me. To je najgore što ti se može dogoditi", otkrio je.

