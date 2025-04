Srbin provocirao u Splitu nacionalističkim pozdravom: ‘Jeste vidjeli moju reakciju?‘

BARNA JE TO NAPRAVIO U PRVOM POLUVREMENU: "Reagirao sam kada sam to vidio. Kada je pogodio onu drugu ja sam odmah reagirao, jer to su stvari koje se ne rade i za najveću osudu je to bilo u tom trenutku. Što se mene tiče ja sam maksimalno odradio svoj dio posla. Opet, on je punoljetan, odrastao. Moje je da mu ukažem na to, ali ne mogu odgovarati za njegov postupke u tom trenutku. Mogu samo reagirati na to", pojasnio je Nikitović.

TRENER FMP-A: Saša Nikitović je na pressici nakon utakmice rekao; 'Jeste li vidjeli moju trenutačnu reakciju na to? Momentalno sam ušao u teren i rekao sam mu da je to zabranjeno raditi. Prvi put igra u Prvoj ABA ligi. Ne razumije stvari, da se to ne radi na ovom nivou. Trener Splita je pozvao time out, ali na toj minuti odmora sam svojim igračima upravo o tome pričao".

Košarkaši FMP Soccerbet jučer su pobijedili Split na Gripama 85-72. Bila je to utakmica regionalne košarkaške Admiral Bet ABA lige koja je pala u drugi plan nakon incidenta, provokacije u režiji ponajboljeg igrača gostiju iz Beograda Filipa Barne. On je u nekoliko navrata postignute trice na Gripama proslavljao s podignuta tri prsta, što se smatra srpskim nacionalističkim pozdravom. Provokacije su podigle tenzije na Gripama, uprkos tome što je bilo jako malo gledatelja, te je Barna vrijeđan s tribina. ABA liga zbog tih i takvih sličnih poteza trebala bi suspendirati Barnu ili ga barem kazniti zbog nacionalističkog skandala. OVDJE možete pogledati čitavu utakmicu.

Posljednji put na Gripama to se događalo protiv KK Igokea, gdje je Kendrick Ray slavio trice na taj način. Nakon utakmice tadašnji trener Igosa, Dragan Bajić ispričavao Splićanima.

Saša Nikitović, trener FMP-a, je nakon susreta na konferenciji za medije komentirao situaciju:

"Jeste li vidjeli moju trenutačnu reakciju na to? Momentalno sam ušao u teren i rekao sam mu da je to zabranjeno raditi. Prvi put igra u Prvoj ABA ligi. Ne razumije stvari, da se to ne radi na ovom nivou. Trener Splita je pozvao time out, ali na toj minuti odmora sam svojim igračima upravo o tome pričao", rekao je trener Nikitović, prenosi Slobodna Dalmacija.

No, pričao je o situaciji iz drugog poluvremena, a Barna je to uradio i u prvom...

"Reagirao sam kada sam to vidio. Kada je pogodio onu drugu ja sam odmah reagirao, jer to su stvari koje se ne rade i za najveću osudu je to bilo u tom trenutku. Što se mene tiče ja sam maksimalno odradio svoj dio posla. Opet, on je punoljetan, odrastao. Moje je da mu ukažem na to, ali ne mogu odgovarati za njegov postupke u tom trenutku. Mogu samo reagirati na to", pojasnio je Nikitović.