Usik i Dubois oči u oči ispred Wembleyja uoči spektakla: Britanac urlao jednu poruku

Wembley će u subotu biti poprište jedne velike bitke. Nije riječ ovoga puta o nogometnoj utakmici već o boksačkom obračunu dva ponajbolja svjetska teškaša.

Daniel Dubois na svom će terenu dočekati neporaženog prvaka Oleksandra Usika u revanš-meču nakon što je izgubio u kolovozu 2023. Usik u ovaj meč ulazi kao nositelj WBC, WBA i WBO naslova, a Dubois će na stol staviti svoj IBF naslov prvaka. Nakon što je u svibnju 2024. pobijedio Tysona Furyja i postao prvi apsolutni prvak teške kategorije u eri četiri pojasa - i prvi u više od 20 godina - Usyk sada mora pobijediti Duboisa po drugi put kako bi vratio sve četiri titule.

First face off of fight week got 𝗛𝗘𝗔𝗧𝗘𝗗 🔥



U utorak su se ispred Wembleyja ispred kamera našli oči u oči ukrajinski i britanski borac. Oleksandar je bio ledeno hladan i nije skidao pogled s protivnika koji mu je u lice urlikao And the new (I novi...) sugeriravši da će on postati novi prvak.

