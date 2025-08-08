KSW 109 /

U subotu navečer budite uz VOYO i Andija Vrtačića: 'Sutra postajem prvi izazivač'

Ispred nas je i bogat borilački vikend. Sutra se od 19 sati uključite na VOYO i pratite našeg Andija Vrtačića u borbi karijere u poljskom KSW-u. 

Spektakularni KSW 109 event i veliki meč Andija Vrtačića možete u prijenosu UŽIVO gledati u subotu na platformi VOYO. Priredba počinje u 19.00

Na 109. izdanju protivnik će mu biti 36-ogodišnji poljski veteran Mihal Mihalski. Vrtačić bi u slučaju pobjede mogao doći na korak do borbe za pojas srednje kategorije. Spomenuti dvojac bit će uvodna borba u glavni dio večeri u kojem ćemo pratiti okršaj za pojas privremenog prvaka iste kategorije između Piotra Kuberskog i Radoslava Pačuskog.

Od 18 sati također na VOYO možete pratiti četvrtfinalne borbe PFL-ova turnira Afrike.

 

