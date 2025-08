Hrgović najavio meč protiv Britanca koji ga ne impresionira: 'Uzet ću mu dušu, a potom ga nokautirati'

Filip Hrgović za dva tjedna vraća se u ring po prvi puta nakon pobjede na Britancem Joeom Joyceom. Njegov sljedeći protivnik bit će također Britanac, David Adeleye, a Hrgović je gostujući u podcastu The Stomping Ground otkrio kako ga protivnik uopče ne impresionira:

"Ne impresionira me, ali je dobar borac. Dobar protivnik i dobro mi dođe ovako brzo nakon meča s Joeom Joyceom, da zadržim aktivnost." - otkrio je 'Hrga' kako nije zadivljen ni Adeleyeovom snagom po kojoj je poznat u svijetu boksa: "Ne, nisam impresioniran njegovom snagom. Imao sam teže protivnike, nisam nikad bio nokautiran ni u amaterskoj ni u profesionalnoj karijeri. Snaga nije sve, bitni su i vještina, brzina, tajming… Ima razina u boksu, a mislim da nikada nije bio u ringu s nekim poput mene" - objasnio je.

Hrgović je otkrio i kako je uopće došlo do borbe s Adeleyeom: "Bilo je malo iznenađujuće, iskreno. Nije bilo u planu i došlo je odjednom. Dobili smo dobru ponudu i prihvatili. Nije bio spominjan ni u jednoj opciji, ali to je dobar meč za mene i veselim se" - rekao je hrvatski boksač, a potom je otkrio i očekivani ishod borbe: "eški nokaut, prvo mu uzeti dušu pa ga nokautirati. Spreman sam za svaki tip borbe, treniram jako i siguran sam u pobjedu."

Spomenuo je i glavnu borbu večeri u kojoj se sastaju Dilian Whyte i Moses Itauma te rekao kako će Whyte biti veliki izazov za, možda i najuzbudljivijeg, mladog boksača. Za kraj se dotaknuo i moguće borbe između Anthonyja Joshue i You Tubera/boksača Jakea Paula za koju tvrdi kako se ne bi trebala dogoditi jer bi Paul mogao biti ozbiljno ozlijeđen. "To čak ne bi trebalo biti dopušteno. Joshua može završiti borbu kad god poželi, najviše u prvoj rundi, i to brutalnim nokautom. Jake Paul je tu samo zbog pažnje, ali nikada neće prihvatiti tu borbu jer je preopasno" - završio je.

