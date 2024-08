Darko Stošić Stole, ponajbolji MMA teškaš u regiji, rekao nam je kako će okršaj Filipa Pejića Nitra i Vase Bakočevića 7. rujna u Puli na FNC 19 eventu, u velikom finalu Fight of Nations™ Put do pobjede jedinstvenog reality showa kojeg možete gledati na platformi Voyo, biti spektakl!

Spektakularni FNC 19 možete pratiti UŽIVO na platformi Voyo 9. rujna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Ne znam na koga bi stavio. Šanse u tom meču su 50-50. Zavisi kako Vaso bude motiviran, a s druge strane sve ovisi kakav će Pejić biti u glavi. Finale FON™-a je klasik što se tiče Vase Bakočevića i njegovih borbi. Uvijek je to neki šou. Bit će neizvjesno i uz prasak. To će na kraju donijeti i pobjednika prve sezone Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa", govori Darko Stošić za Net.hr.

Priču između Hrvatske i Srbije u slobodnoj borbi u reality showu završit će treneri u dugoiščekivanom regionalnom MMA okršaju između Filipa ‘Nitra’ Pejića (32, 16-8-2) i Vase ‘Psihe’ Bakočevića (34, 43-24-1). Vaso je prelomio i opredijelio se za bare knuckle. Ovo će biti njegova možda i zadnja MMA borba, ali s njim se nikad ne zna, kako nam je to i otkrio u razgovoru ranije ovog ljeta.

"FON™ Put do pobjede ozbiljna je priča, najozbijniji projekt takve vrste u regiji dosad. FON™ će u Puli imati grande finale u obliku spomenutog match upa Vaso - Nitro, ali borbe Ivana Vitasovića i bivšeg UFC i PFL borca Yorgana De Castra. Brazilac je dobar, agresivan, dobar je stand uper i taj match up je dobro uparen", objasnio nam je Darko Stošić Stole.

Duhovi gladijatora vraćaju se na monumentalno mjesto - pulsku Arenu. FNC 19 održat će se 7. rujna i donijeti nešto posebno, čak tri borbe za pojas. Fight of Nations™ Put do pobjede uvest će MMA revoluciju na ovim prostorima, a najbolja MMA promocija jugoistočne Europe Fight Nation Championship sad već tradicionalno početkom rujna donosi dašak povijesnog uzbuđenja u Arenu Pula.

Foto: Luka Batelić/Pixsell 02.09.2023. - Pula - FNC 12: Fight Nation Championship MMA borbe u amfiteatru u Puli. Preci gladijatora, duhovi istinskih ratnika, vraćaju se opet 7. rujna na monumentalno mjesto.

Prošle smo godine u glavnoj borbi večeri gledali meč godine između FNC-ovog teškaškog prvaka Ivana Vitasovića (32, 13-6-1) i Michala Andryszaka (32, 26-11) u kojem je miljenik domaće publike slavio i drugi put obranio pojas.

Uzdanica Trojan Gyma i Zelga Galešića opet je na zadatku i treći put brani teškaški pojas promocije. Na FNC 19 eventu pokušat će dobiti bivšeg UFC i PFL borca Yorgana De Castra (37, 11-5). Čeka nas i borba za pojas perolake kategorije u kojem će snage odmjeriti beskompromisni Jordan Barton (31, 9-3-1) i legenda Rony ‘Jason’ (40, 18-10-1).

Na fight cardu je i meč za inauguralni pojas bantam kategorije, a u kavez će ući i dva najbolja borca iz Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa. Ta borba je prije okršaja trenera po MMA pravilima.

