Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, započeo je danas s emitiranjem na platformi Voyo. Vodimo vas u uzbudljiv svijet slobodne borbe kojeg dosad niste imali priliku vidjeti.

Kompletnu epizodu pogledajte na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o prvom MMA reality showu na našim prostorima, a odmah pri lansiranju reality showa koji će napraviti revoluciju, FNC i Voyo, ta dva prijatelja koja ruše sve rekorde još tamo od FNC-ovog eventa u Areni Zagreb prošle godine, MMA fanove nagradili su s puštanjem dvije epizode. U prvoj epizodi predstavljeni su i treneri.

Vaso Bakočević dao je zanimljivu izjavu vezanu za ozbiljne veze s 18. godina kad se baviš ozbiljno sa slobodnom borbom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njih neće uništiti ozljede, njih će uništiti djevojke, noćni život, pogotovo u Beogradu. To ih vazda smara. Čim jedan momak sa 18. godina ima ozbiljnu vezu, to je problem. Znam da je to... već je to drugi mix totalno. Jer, bio je jedan isto koji je to prošao. Moj im je savjet djevojke, ozbiljne veze, tamo 25.+. Kakva ozbiljna veza sa 18. godina, što ćeš ti sa 18.?! Daj, nemoj te me...", rekao je Vaso Bakočević pokazujući na sebe.

Fight of Nations™- Put do pobjede jedinstveni je koncept prvog takvog reality showa kod nas na temu slobodne borbe realizacija je ideje koja se rodila još 2015., kad je Dražen Forgač Forgy s ekipom pokrenuo FNC promociju, najjaču MMA organizaciju jugoistočne Europe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U reality showu moći ćete pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - team Hrvatska i team Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević. Nakon sedam epizoda na platformi Voyo, 7. rujna u Puli na FNC-u slijedi veliko finale - obračun Filipa i Vase u kavezu po MMA pravilima, kao i najboljeg člana teama Hrvatske protiv onog iz Srbije.

Svi članovi teamova borit će se kao team za nagradu od 10 000 eura, a pojedinačni pobjednik zaradit će profi ugovor od FNC-a u visini od 10 000 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Pejić: 'Ulica i tribina su me izgradili, a Fight of Nations™ najveći je projekt u životu'