FON™ / Vežite se, polijećemo: Odbrojavamo do jedinstvenog Fight of Nations™- Put do pobjede

Fight of Nations™- Put do pobjede s emitiranjem počinje 27. srpnja na platformi Voyo, a veliko finale ovog jedinstvenog koncepta MMA reality showa dogodit će se 7. rujna u Puli na FNC - ovom eventu