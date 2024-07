Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show koji počinje s emitiranjem na platformi Voyo 27. srpnja, u fokusu je fanova slobodne borbe. Jedinstveni koncept prvog takvog reality showa kod nas na temu slobodne borbe realizacija je ideje koja se rodila još 2015., kad je Dražen Forgač Forgy s ekipom pokrenuo FNC promociju, najjaču MMA organizaciju jugoistočne Europe.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Fight of Nations™ - Put do pobjede, prvi MMA reality show na ovim prostorima s jedinstvenim konceptom. U reality showu moći ćete pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - team Hrvatska i team Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević. Nakon sedam epizoda na platformi Voyo, 7. rujna u Puli na FNC-u slijedi veliko finale - obračun Filipa i Vase u kavezu po MMA pravilima, kao i najboljeg člana teama Hrvatske protiv onog iz Srbije. Pa da vidimo čija majka crnu vunu prede...

Uroš Mitić iz Beča član je teama Srbija. Za njega je snimanje FON™- Put do pobjede bilo nezaboravno i jedinstveno iskustvo:

"FON™- Put do pobjede meni je bilo veliko iskustvo koje ću koristiti u daljnjoj karijeri. Sav taj pritisak, kad su kamere stalno uz tebe, uz suživot s članovima tima i suparnicima, sve to svima je nama bilo nešto jedinstveno i novo. Nije bilo lako u nekim trenucima, ali MMA kao sport nije lak i sve to nas je ojačalo. Upoznali smo se, sprijateljili, družili, prolazili iste stvari, trenirali i trpili sve. I nakon svega, moraš ući u kavez s nekim od tih ljudi. Primjerice, ja i moj brat Fran Luka Đurić. Odmah smo se sprijateljili, zbližili... Fran je sa svima dobar, on je baš dobrica. Od prvog trenutka smo se našli, u hotelu smo se upoznali prvi put i sprijateljili se. Djelimo puno toga po ponašanju i nekih interesa", govori za Net.hr Uroš Mitić koji nema hobije u životu...

"Ne bi vjerovali nemam. MMA mi je nekad bio hobi, ali danas mi je to posao, način života i egzistencija. Generalno, meni je život škola, gym, treninzi. Želim završiti srednju školu. Znači, srednja škola i treninzi su mi u fokusu. Nažalost, još uvijek sam u srednjoj, iako imam 21. hehe", simpatično se nasmijao Uroš...

"To ja temeljito, da budem siguran da sam sve savladao i naučio", u šali nam je dobacio Uroš Mitić i nastavio:

"Zadnji sam razred i želim to završiti, kako bi imao zvanje izvan ovog sporta. Recimo da mi je škola plan B ako ne uspijem u slobodnoj borbi, kojoj sam posvećen do kraja. Meni je MMA doručak, ručak i večera. Sve sam uložio u MMA i želim uspjeti", zaključio je Uroš Mitić.

