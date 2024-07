Ukoliko vas zanima kako se MMA borci pripremaju za spektakularna natjecanja, kako izgleda jedan njihov tipičan dan ili trening, reality show Fight of Nations™- Put do pobjede pružit će vam upravo detaljan uvid u živote MMA natjecatelja. Fight of Nations™- Put do pobjede, novi je reality show koji počinje s emitiranjem na platformi Voyo 27. srpnja.

Kako je nastao Fight of Nations reality show? Potpuno novi reality koncept

Jedinstveni koncept novog reality showa na našim prostorima nastao je još 2015., kad je Dražen Forgač Forgy s ekipom pokrenuo FNC promociju, najjaču MMA organizaciju jugoistočne Europe.

Fight of Nations™ - Put do pobjede je prvi MMA reality show na ovim prostorima s jedinstvenim konceptom. Kroz reality show pratit ćemo dva tima, sastavljena od po četiri natjecatelja koje predvode i pripremaju dva slavna MMA borca iz Hrvatske i Srbije - Filip "Nitro" Pejić i Vaso "Psiho" Bakočević.

Osim što se timovi natječu za izdašnu novčanu nagradu, samo jedan natjecatelj iz svakog tima će imati priliku otići do kraja. U međusobnom obračunu dva najbolja borca iz suprotstavljenih timova, na ultimativnom testu spremnosti - FNC događanju u pulskoj Areni, 7. rujna, pobjednik će dobiti priliku postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

Tko su Fight of Nations™natjecatelji?

Osim što će dijeliti borilački kavez i želju za pobjedom, Fight of Nations natjecatelji™ dijelit će i životni prostor! Smješteni pod istim krovom, novi cimeri će morati zajedno savladavati prepreke i surađivati u neočekivanim situacijama, koje neće biti samo sportske prirode. Kada se suoče s testovima i zadacima, sakupljajući bodove za konačnu pobjedu, shvatit će da su udarci koje stoički podnose tijekom borbi i pobjede koje tamo ostvaruju možda najlakši dio izazova koji ih čekaju.

Marko Ančić (Hrvatska)

Marko Ančić jak je adut Filpa Pejića koji trenira u ATT-u. Radi se o borcu za kojeg nam je Nitro rekao da je mašina u kavezu. Prema Tapologyju, amaterski MMA skor Marku Ančiću je 7-1-0. Na glasu je kao jedan od najboljih amaterskih MMA boraca u Hrvatskoj, ako ne i najbolji. Trenutni niz mu je 4 pobjede. Bori se u velteru. Na prvom je mjestu velter divizije, kao i u lakoj kategoriji na razini Lijepe naše, a što se tiče Balkana, na 18. je mjestu od 282 aktivna amaterska borca u slobodnoj borbi velter divizije, prema Tapologyju. Još nije ušao u profesionalne vode, te ako pobijedi u showu Fight of Nations™-Put do pobjede, nastup pobjednika u Puli, 7. rujna bila bi mu prva borba u profesionalnom MMA-u. Marko se voli baviti sportom od malih nogu, a roditelji mu daju snagu i potporu da mu jednoga dana sport koji toliko voli postane i zanimanje. Ančić je na dobrom putu da postane pravi MMA borac, a tome u korist govore rezultati među MMA amaterima. Preselio se prije godinu i sedam mjeseci iz Splita u Zagreb kako bi ostvario svoje MMA snove.

Fran Luka Đurić (Team Hrvatska)

Fran Luka Đurić najomiljeniji je član Fight of Nations™- Put do pobjede, prema nekom našem subjektivnom dojmu. Neki su borci upravo njega u intervjuima za portal Net.hr spominjali u kontekstu dobrice i super tipa. Njegov amaterski MMA skor je 4-2-0. Bori se u perolakoj diviziji i kao amater pokazuje spartanski duh i talent. Na 31. mjestu je u poretku divizije na Balkanu, prema Tapologyju, dok je na razini Hrvatske na profi razini 8. od 24 aktivna borca. I on je iz ATT-a. U posljednja dva nastupa bilježi dvije pobjede na FNC-u 12 protiv Srbina Mateja Simića te na FNC-u 13 protiv Borisa Stanića, svog prijatelja. Đurić je sve žrtvovao za sport kojim se bavi, živi s Markom Ančićem u Prečkom u stanu i cimeri su. Đurić je svoje stanje prihvatio kao dio života i sporta te je spreman na osnovi iskustva iza sebe otići do samog kraja natjecanja. Uz cjelodnevne treninge MMA-a, hrvanja i vježbanja u gymu, Luka se opušta trčanjem i slušanjem rap-glazbe, štoviše, njegov brat je reper, pa zajedno bacaju rime. Fran voli kuhati i tu se našao sa Borisom Stanićem i Markom Ančićem.

Erik Pletikos (Team Hrvatska)

Erik Pletikos dolazi iz Trojan gyma iz Pule. Za njega govore kako je srčan borac. FNC skor mu je 1-0-0, dok mu je amaterski 3-0-0. koji je u profesionalnoj karijeri MMA borca upisao tri pobjede i nijedan poraz. Pobjede je zabilježio 2023. na FNC-u 9, kada je svladao sunarodnjaka Ermina Salija i Srbina Nikolu Pavlovića na Golden Fight 3, te ove godine Gruzijca Iliju Nozadzea. Jedan od najpričljivijih natjecatelja u showu, Erik je zaljubljenik u brze automobile i motocikle, jako je otvoren tip i ostavio je na nas dobar dojam. Baka mu je najveća podrška u MMA karijeri, a bake su zakon. Bakica mu pomaže da čak kontrolira svoju težinu u lakoj kategoriji, u kojoj i nastupa. Erik Pletikos već se borio s jednim članom srpskog tima, Borisom Stanićem, te nestrpljivo iščekuje revanš.

Petar Mujkanović (Team Hrvatska)

Četvrti član hrvatskog tima 21-godišnji je Petar Mujkanović. Nekad je ovaj mladić, koji sanja sportske snove, htio biti nogometaš. Trenirao je nogomet, a onda je osjetio onaj borilački zov i odlučio trenirati MMA. Odlučio je da će putem slobodne borbe osigurati svoju egzistenciju i jako je uporan u tome. ima ogromnu želju uspjeti u MMA-u i nada se da će mu ovaj zahtjevni sport, kojim se svim srcem želi baviti, omogućiti egzistenciju. Tek je zakoračio u MMA svijet; do sada je odradio jednu borbu, koju je i dobio na FNC-u 13. Pre-Fight Exclusive protiv Mateja Matoševića. Iako njegovoj obitelji nedostaje otac, Petar je brižni brat iz velike i vesele obitelji, velika podrška majci, trima mlađim sestrama i mlađem bratu. Prisna i skladna obitelj će mu, uz djevojku Leu, sigurno biti velika podrška. Prema Tapologyju, amaterski skor mu je 1-0-0.

Boris Stanić (Team Srbija)

Boris Stanić je uzdanica teama Srbije i Vase Bakočevića. Hrvatskoj publici ostao je poznat iz one borbe s FNC 13 eventa iz Pionira prošle godine, kad je u trećoj rundi izgubio od svog prijatelja Fran Luke Đurića. Upravo je Boris jedan od onih koji lijepo govore o miljeniku Franu. Boris ima, prema Tapologyju, profi skor 2-1-0. Posljednji meč je izgubio, ali to mu je bila samo škola i iskustvo. Na greškama se, kazat će i to sam Boris, najbolje uči, a ako ne na svojim onda na tuđim. Rima mu štima i u kavezu, gdje je vrlo discipliniran.

Grappling mu je specijalnost, iako je dobar i u stojci. Kompletan je borac, izuzetno nezgodan, inteligentan. Njegova oaza mira je Tisno na Murteru, gdje mu baka ima kuću, od kud mu i majka potječe. Boris je podrijetlom s Murtera, čitav svoj život dolazi u Tisno. Ovo je prvo ljeto da nije išao u misto koje jako voli, a to je zato jer je imao obveze u Fight of Nations™- Put do pobjede. Kvart u Novom Beogradu mu je Tošin bunar. U MMA profesionalni sport ušao je 2023., zabilježio dvije pobjede i poraz, i to baš od Frana Luke Đurića. Bio je to poraz u njegovom zadnjem nastupu u travnju ove godine na FNC-u 13. Sada mu se pruža šansa za uzvrat na 'Fight of Nations™: Put do pobjede' natjecanju. Stanić je polaznik trenerske škole u Beogradu za trenera kickboxinga, dok je njegov u ulaz u MMA bio zapravo slučajan, lokacijski uvjetovan otvorenjem kluba blizu njegovog doma. Stanić tvrdi da najbolje od sebe daje kada prava borba krene, kada zakorači u oktogon te je uvjeren da može doći do samoga kraja. I on želi ostvariti svoje sportske snove. Voli kuhati i jako je uporan.

Vojo Katanović (Team Srbija)

Vojo Katanović je student elektrotehnike koji gradi MMA karijeru. Vojo dolazi iz Zvornika u Bosni i Hercegovini, priprema se i trenira u Novom Sadu, iako dio priprema odradi i u Zvorniku. Akademski je obrazovan mladić koji odiše pozitivom i krasi ga bošnjački šarm, a uskoro završava preddiplomski studij elektrotehnike. Trenira u Novom Sadu, dio priprema odrađuje i u Zvorniku, gdje planira otvoriti MMA gym. Prema karakteru, Vojo je lik koji će se najbolje uklopiti u vili i adaptirati na reality show. On u svemu vidi priliku za napredovati, nešto napraviti. Odlično je organiziran te mu nije teško kombinirati studij i sport jer fakultet smatra obavezom, a treninge nečim što zaista voli.

Stevan Đurđević (Team Srbija)

Stevan Đurđević počeo se baviti slobodnom borbom kako bi smršavio, ali onda je primjetio, ne samo da mu ide, nego da je zaljubljen u sport. U natjecanje Đurđević dolazi iz Beograda, a najveću podršku pruža mu obitelj, ujak i djed zdušno navijajući za njega, ali naravno, i majka. Đurđević je odrastao bez oca, ali cilj mu je amaterski MMA omjer od dvije pobjede zamijeniti profesionalnim rezultatom u FNC-u u Puli. Uz MMA, Stevan obožava jahati konje, koje njegov djed drži na farmi. Inače je veliki emotivac i kad voli, kad ima djevojku, onda ju drži kao kap vode na dlanu. Jako je društven tip, voli pričati.

Uroš Mitić (Team Srbija)

Uroš Mitić dolazi iz Beča. Član je Basic Sportcluba, otkud stižu samo riječi hvale za discipliniranog borca koji je potpuno posvećen slobodnoj borbi i treninzima. Sprijateljio se i on s Franom, on odmah po dolasku u hotel u Zagreb.Uroš jednostavno uživa u svakom trenutku svake borbi u kavezu. Predstavio se obožavateljima na amaterskom dijelu FNC priredbe u Zagrebu, što je ujedno bila njegova posljednja borba u kavezu. U treningu i u formi, motivirani Uroš Mitić želi se dokazati Bakočeviću i potvrditi u showu da je spreman osvojiti titulu najboljeg borca u realityju. Do sada se natjecao u amaterskom MMA-u, u kojem ima šest nastupa; pet pobjeda i jedan poraz te munjevito korača prema profesionalnom MMA-u.

