Erik Pletikos (22) član je teama Hrvatska u novom reality showu Fight of Nations™ - Put do pobjede. Fight of Nations™- Put do pobjede s emitiranjem počinje 27. srpnja na platformi Voyo, a veliko finale ovog jedinstvenog koncepta dogodit će se 7. rujna u Puli na FNC 19 eventu.

Tada će u kavez po MMA pravilima treneri timova Hrvatske i Srbije, Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević Psiho, kao i dva najbolja člana MMA momčadi Hrvatske i Srbije. Inače, po četiri borca su u momčadima.

Fight of Nations™- Put do pobjede ima sedam epizoda i snimao se 15 dana, prema onom što su nam rekli sudionici reality showa, borci i treneri. Erik Pletikos dao je svoj osvrt na snimanje Fight of Nations™ - Put do pobjede, te nam otkrio i neke zanimljivosti iz kuće.

"Nezaboravno iskustvo, kako za mene, tako vjerujem i za sve sudionike Fight of Nations™ - Put do pobjede - reality showa. Međutim, nakon tjedna do deset provedenih dana u kući, krenulo mi se lagano taložiti sve. Sav taj stres, razmišljanje i sve. Zato mi je prvih deset dana bilo stresno. Moramo sam održavati kilažu, nisam poznavao ni dečke. Nisam znao s kim ću se boriti. Sve mi je to bilo novo, ali imam apsolutnu želju ponovno ići u ovaj reality show. Da se razumijemo, meni su reality showow i gluposti, ali u Fight of Nations™ - Put do pobjede - u tome bi opet sudjelovao. Bilo mi je baš zanimljivo", priča za Net.hr u uvodu Erik Pletikos i nastavlja:

"Nakon jedno deset dana, uhvatio sam ritam i imao sam osjećaj da bi mogao biti u kući još dva mjeseca. iskreno, nije lako biti na snimanju. Ja jedva čekam sad vidjeti na platformi Voyo, evo odbrojavamo svi do tog 27. srpnja, jedva čekam vidjeti kako je to sve ispalo, što će pustiti, objaviti... bilo je situacija da se namješta kamera, mi točno znamo što treba, krenemo u priču, otvorimo se, zezancija i nekom nešto nije bilo namješteno i onda mi to moramo sve ponavljati, a ne može nikako isto ispasti. Glumom se to ne postiže, to je bio trenutak. To su bili neki od izazova. Sve je to bio normalni dio snimanja. I nama se moralo više puta objašnjavati neke stvari. Ipak smo mi borci, naš je teren kavez.

"Nismo navikli na snimanje. Mi smo navikli na doći u dvoranu, odraditi spartanski trening. Pripremat se za borbu. Odradit ju. Ovog puta su zakonitosti, neke naše stabilnosti, bile narušene zbog snimanja, ali to i je poanta, da bude izazovno", govori nam adut Trojan gyma iz Pule.

"Na dan borbe ti uvijek sve smeta, Smetaju ti kamere, smetaju ti ljudi, sve ti smeta. Izazovi su bili naporni, jer smo se u njima morali boriti i za sebe i za svoju team, za svoju zemlju naposljetku. Bilo je tu stresa, pogotovo dan prije borbe kad sam radio izazove. Tada sam se osjećao najviše stresno. Svi smo mladi dečki, pa je zezancija bila dobra nakon izazova. Ne mogu za nikog reći da je bio, ono, debilčina da nisam mogao izdržati s njime. Naravno, bilo je onih koji su nekom manje odgovarali. Ne paše svatko svakom, Bože dragi, sasvim normalno. Atmosfera mi je generalno bila dobra. Komentirali smo da nakon ovog za nas nema prepreka. Stavili su nas u kuću zajedno, svatko se sa svakim mora boriti. Uz to te snimaju po cijeli dan i imaš izazove, a uz to sve standardne stvari koje prate svakog MMA borca. Morali smo se uz to družiti, jesti za istim stolom, ma sve".

Erik Pletikos nam je otkrio jednu specifičnu situaciju koja se skoro dogodila, ali dobro da nije, jer takvo što stvarno nema smisla, niti se radi...

"U jednom trenutku nekom je palo na pamet da se po sobama složi tako da bude po jedan borac iz timova Hrvatske i Srbije. U kući je, naime, bilo 4 spavaće sobe, vili. Bili smo dva po dva u sobi. Spavali smo po dva člana istog teama. Iako, dečki su se htjeli pomiješati. Mi kad smo tek došli u vilu, prvi izazov je bio tko će birati sobu. Odradili smo izazov i neki su htjeli biti zajedno u sobi, Fran Luka i Uroš, primjerice. Skompali se dečki, u međuvremenu", objašnjava Erik i dolazi do dijela u kojem im je produkcija, prepostavljamo, kako nam je to otkrio u razgovoru član teama Srbije Stevan Đurđević, servirala foru, kao, da će ih podijeliti po sobama u sistemu dva po sobi - ledan iz teama Hrvatske, jedan iz teama Srbije...

"Odmah sam se digao i producentima govorim, svima, da to ne rade, da to neće dobro završiti. Jer, ne smije se i ne može pustiti u sobi da spavaju dva borca iz suprotnih momčadi, koja će se boriti u kavezu, bilo koja dva borca koja se bore?! Takvo što se ne radi. Pa što hoćete, da se poubijaju po sobama?! Što ako se dvojica odabranih bore sutradan, a sad spavaju u istoj sobi jedan pored drugog. Rekao sam da to ne rade, zamolio sam ih da nas ne miješaju, da to nije radi nekakvog nacionalizma i sličnih sr*nja, politika nas ne zanima, nego radi zakonitosti borilačkog sporta kao takvog, zato što su prisutne velike emocije i svatko ima svoje šeme. Objasnio sam svima da se tu ne radi o nacionalizmu, nego da jednostavno netko voli prije borbe biti sam sa sobom, u tišini, a ne sa suparnikom u sobi", izjavio je Erik.

Nije tu Erik Pletikos stao...

"Otvoreno sam pričao sa svima u vili. Odmah treći dan, svim članovima teama Srbija sam došao i rekao im - 'dečki, slušajte me sad. Nemojte misliti da imam nešto protiv vas zato što ste Srbi, da imam nešto protiv vas, ali ja se s vama manje želim družiti zbog sportskih poriva. Neću vam se priključivati niti u biljaru, niti u jacuzziju, niti u bilo kakvoj aktivnosti privatne vrste. Recimo, Fran je dobrica i on na neke stvari gleda drugačije, a ja drugačije. Netko prije borbe voli mobitel, netko ne voli. Sve nam je to bilo ukinuto. Kako bilo, ovo nam je svima iskustvo koje ćemo zauvijek pamtiti. Gledatelji će uživati, a nama je sve dobro došlo i bit će nam kapital iskustva u budućnosti. Bila mi je čast sudjelovati u reality showu - Fight of Nations™ - Put do pobjede", zaključio je Erik Pletikos.

