Stevan Đurđević (19) član je tima Srbija u novom reality showu Fight of Nations™ - Put do pobjede. Fight of Nations™- Put do pobjede s emitiranjem počinje 27. srpnja na platformi Voyo, a veliko finale tog jedinstvenog koncepta dogodit će se 7. rujna u Puli na FNC 19 eventu.

Reality show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' od 27. srpnja gledajte na platformi Voyo

Tada će u kavez po MMA pravilima treneri timova Hrvatske i Srbije, Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević Psiho, kao i dva najbolja člana MMA momčadi Hrvatske i Srbije. Inače, po četiri borca su u momčadima.

Fight of Nations™- Put do pobjede ima sedam epizoda i snimao se 15 dana, prema onom što su nam rekli sudionici reality showa, borci i treneri. Stevan Đurđević dao je za Net.hr svoj osvrt na snimanje Fight of Nations™ - Put do pobjede, te nam otkrio i neke zanimljivosti iz kuće.

"TOP sam i TOP mi je bilo. Ne znam da li postoji osoba u Fight of Nations™ - Put do pobjede - koja može biti nezadovoljna. U redu, snimanja su bila naporna, obveza koja se mora odraditi. Borci nisu toliko socijalni da mogu funkcionirati u takvim jednim uvjetima. Sad kad pričamo, mali mi je problem bio ovo: kad smo došli prvi dan u vilu, meni se išlo kući. Htio sam kući, nedostajali su mi svi. Ne znam što mi je bilo. Majka mi je nedostajala. Zbunilo me to. Imao sam neki čudan osjećaj, ali momci su bili dobri toliko da su me resetirali i vratili u život, da to odradim do kraja. Došao sam prvi dan u vilu toliko ljut i s nekom primisli da će mi biti loše. Imao sam neku paranoju. Međutim, vrlo brzo smo se počeli zezati, pričati. Vjerujte mi, htio sam se potući sa svima kad sam došao u vilu, bez obzira koji grb nosili, tako svejedno. U takvom sam nekakvom stanju bio", otkrio je Stevan Đurđević i nastavio:

"Da, toliko sam asocijalan bio, ali momci su me izvukli jer je bila dobra atmosfera. Jednostavno me povuklo u taj neki žrvanj snimanje - trening - ma sve živo. E, nije samo meni bilo tako, ostali su isto u prvim danima bili u nekom svom modu, vrlo sličnom. Kasnije kad smo se svi otvarali jedan prema drugom, pričali su i ostali, da su htjeli otići iz kuće u jednom trenutku na početku. Sve što smo prošli, mentalno i fizički, sav taj pritisak, izazovi, opterećenja i borbe, sve će nam to koristiti u budućnosti u karijeri."

Zadovoljan je Stevan Đurđević svojom prezentacijom u Fight of Nations™ - Put do pobjede i kaže kako mu je to jako čudno...

"Nisam očekivao da ću biti takav kakav sam bio, a posebno sam zadovoljan kako sam od drugog - trećeg dana zadovoljan kako sam reagirao pred kamerama. Opustio sam se do te mjere da ljudi mogi vidjeti realnijeg i opuštenijeg mene. Nezaboravno iskustvo", završio je Stevan Đurđević.

