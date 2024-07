Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, započeo je danas s emitiranjem na platformi Voyo. Vodimo vas u uzbudljiv svijet slobodne borbe kojeg dosad niste imali priliku vidjeti.

Radi se o prvom MMA reality showu na našim prostorima, a odmah pri lansiranju reality showa koji će napraviti revoluciju, FNC i Voyo, ta dva prijatelja koja ruše sve rekorde još tamo od FNC-ovog eventa u Areni Zagreb prošle godine, MMA fanove nagradili su puštanjem dvije epizode.

Jedinstveni koncept prvog takvog reality showa kod nas na temu slobodne borbe realizacija je ideje koja se rodila još 2015., kad je Dražen Forgač Forgy s ekipom pokrenuo FNC promociju, najjaču MMA organizaciju jugoistočne Europe.

U reality showu moći ćete pratiti kako izgleda život osam mladih boraca izvan kaveza i dvorane, podijeljenih u dva tima - team Hrvatska i team Srbija. Treneri timova su Filip Pejić Nitro i Vaso Bakočević. Nakon sedam epizoda na platformi Voyo, 7. rujna u Puli naFNC-u slijedi veliko finale - obračun Filipa i Vase u kavezu po MMA pravilima, kao i najboljeg člana teama Hrvatske protiv onog iz Srbije.

Svi članovi teamova borit će se kao team za nagradu od 10 000 eura, a pojedinačni pobjednik zaradit će profi ugovor od FNC-a u visini od 10 000 eura.

Vaso Bakočević, trener teama Srbija otkrio je neke od detalja iz svog života. Vaso je, prema tvrdnji Valentine Miletić, najveća MMA zvijezda koja je svoju prvu profi MMA borbu odradila još tamo 2010. Od tad ih broji preko 70. Vaso itekako zna začiniti stvari prije mečeva. Dame i gospodo, Vaso Psyho Bakočević još je jednom oduševio:

"S MMA sam se počeo baviti sasvim slučajno. Došao sam u Beograd igrati nogomet. Bio sam jako nestašan. I onda sam dobio zabranu igranja na godinu dana jer sam prebio protivničkog nogometaša. Tu sam imao neku djevojku, nebitno sad. Možda bi bio vrhunski nogometaš da nije bilo nje, možda, jer sam pravio probleme radi nje. Nisam znao što ću i sasvim slučajno sam saznao za ultimate fight. Odem, probam, kažem to je to", kazao je Vaso Bakočević.

Nastavio je priču uz kadrove njegovih razornih i eksplozivnih nokauta...

"Rekao sam ocu i majci da bataljujem nogomet i prelazim na MMA. Ni dan danas ne mogu vjerovati, ali podržavaju me. Moj nadimak je bio prvo Psihopata, sad sam ga skratio Psyho. To vučem još iz srednje škole. Vazda sam bio problematičan. Ja ne smatram uopće da sam lud, poremećen i to. Malo više agresivan nego normalan čovjek i to je to. Tome svemu je doprinijelo korišćenje anabolika, moj način života, variranje s kilažama, sa 66 na 96 kg. To su sve moje greške. Da mogu vratiti vrijeme ništa od tih s*anja ne bi uzeo. To je savjet svim mladima. Ne znam baš da sam neki lik kojeg treba gledati kao uzora. Treba uzeti pozitivno iz svega, evo, neka kaže Vaso ne pije, ne puši, ne drogira se, stalno je u dvorani, bori se, dugo traje i to", izjavio je Vaso Bakočević.

