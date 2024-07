Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, započeo je 27. srpnja s emitiranjem na platformi Voyo.

Radi se o prvom MMA reality showu na našim prostorima, a odmah pri lansiranju reality showa koji će napraviti revoluciju, FNC i Voyo, ta dva prijatelja koja ruše sve rekorde još tamo od FNC-ovog eventa u Areni Zagreb prošle godine, MMA fanove nagradili su puštanjem dvije epizode.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pisali smo o tome kako u prvoj eipozodi Filip Pejić, trener teama Hrvatska protiv Srbije u reality showu Fight of Nations™- Put do pobjede, iskreno, dirljivo i emotivno govori o svojoj pokojnoj majci, koja je preminula nakon teške bolesti prije tri godine.

Katarina Pejić, supruga našeg slavnog MMA borca, otkrila je i situaciju koju je Filip imao neposredno nakon smrti majke, koju je neizmjerno volio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imao je borbu tjedan - dva nakon smrti. Nije pustio suzu, jer je vjerovao u to da njegova majka ne želi da on plače. Htio je biti jak. No, to se drugačije odrazilo unutra na njega, pa je pao u depresiju i to se duže odrazilo na njega", otkrila je Katarina Pejić.

Kompletnu epizodu pogledajte na Voyo platformi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Pejić: 'Ulica i tribina su me izgradili, a Fight of Nations™ najveći je projekt u životu'