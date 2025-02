Kakav izazov! Bivši policajac iz Rame ide po nokaut: 'Znam što mu je plan, ali gore ću ga natamburati...'

Nove fantastične borbe nam stižu na FNC 22 eventu u Ljubljani koji 12. travnja možete gledati na platformi Voyo. Borci već pripremaju svoje udarce, a ovaj tjedan je potvrđeno šesto ime na borbenoj karti. Tomislavu Sičaji tako će na putu stajati Simeon Karslidis, borac s Cipra s impresivnim omjerom 7-1-0., a pitali smo Gegana, za početak, kako gleda na svoj novi izazov.

"Ponovo nastupam! Protivnik dolazi s Cipra, već sam ga detaljno proučio. Vidim da je vrlo dobar u jiu-jitsuu, sve njegove pobjede dolaze putem submissiona. Znam što će pokušati, njegov glavni cilj je oboriti me i završiti u parteru. Njegove najjače tehnike su giljotina i rear-naked choke (RNC), ali to su stvari koje ću pokušati spriječiti. Možda će pokušati rušiti, ali planiram mu to anulirati. Mislim da ćemo se uglavnom boriti na stojci i da ću ga gore natamburati, ne vjerujem da će me uspjeti oboriti", samouvjereno je poručio Sičaja mlađi.

Karslidis je poznat po svojim vještinama u parteru, s čak šest pobjeda "submissionom". Iako je uglavnom nastupao na Cipru i u Grčkoj, njegov posljednji meč bio je u kickboksu, gdje je doživio poraz nokautom. No, mladi Cipranin nije nikakav nepoznati borac, a 12. travnja će postati prvi borac s Cipra koji nastupa pod FNC okriljem. Sičaja, koji ima savršen omjer (5-0), u svojoj šestoj profesionalnoj borbi želi ostati neporažen, a posjetitelji Ljubljane sigurno neće biti razočarani borbom koja dolazi.

"Znam da je dobar borac, ali ne mislim da je bolji od mojeg prošlog protivnika. Onaj meč u Areni Zagreb bio je pravi rat, moj protivnik je bio nevjerojatno snažan, napucan, prava mašina. Ovaj, iako dobar, ne vidim da je fizički jači. Ali, sigurno ću biti pripremljen na najbolju verziju njega, moram biti spreman na sve", rekao je Tomislav i najavio napad na titulu u ovoj godini, a to mu je potvrdio i čelnik FNC-a Dražen Forgač.

"Njegova stojka nije na visokoj razini, a ja se nadam da ću meč završiti prekidom već u prvoj rundi. Planiram ući u kavez, pobiti se kao i uvijek, i uzeti pobjedu. Nakon još jedne borbe, moj cilj je napad na pojas, to mi je želja i motivacija!", zaključio je Tomislav Sičaja, a vi spektakularni FNC 22 iz Stožica 12. travnja možete gledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Sičaja nakon meča u Areni Zagreb

