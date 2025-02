Antun Račić uoči borbe protiv Croate se osvrnuo na svoju pripremu i očekivanja od borbe. Iako su pripreme već u početnim fazama, Račić je fokusiran na maksimalan učinak u kavezu. U intervjuu za Net.hr ističe kako je svjestan težine izazova koji predstoji, no uvjeren je u sebe i svoje šanse za pobjedu.

"Jako sam motiviran, borim se za titulu. Teška me borba čeka, protiv vrhunskog protivnika. Što reći, jako sam sretan što sam uopće dobio priliku. Inače kategorija do 70 kg nije uopće moja kategorija, tu sam radio neke super-fightove, ali nema veze, cilj mi je osvojiti titulu. Već je napravljen hype, to će biti sudar dvaju sličnih stilove. Ne preostaje ništa drugo nego se pojaviti u Ljubljani i ostaviti srce u kavezu", rekao nam je za početak bivši KSW prvak, a onda je progovorio i o Croati.

"Croata je po meni kompletan borac. Čovjek je to koji ima ekstremnu snagu u tom kličnu i hrvanju. Ima jako dobru kontrolu u parteru. Morat ću se jako jako dobro pripremiti. U svojih 42 borbe ne znam što nisam doživio u tom kavezu, ali svaka borba je priča za sebe. Susretao sam se do sada u svojoj kategoriji sa sličnim borcima, hrvačima. Ovo je novi izazov i ne mogu misliti da će to biti nešto isto. Već smo se počeli pripremat u UFD-u u Düsseldorfu", jasan je bio Killer, a nas je zanimalo, je li se ikada u karijeri susreo sa sličnim borcem.

"Kad sam imao 20 godina borio sam se, i tada, u najboljoj organizaciji, bila je to M1 Global organizacija. Tada mi je najviše protivnika bilo iz Dagestana. Tamo sam i pobjeđivao i gubio. Bilo je to veliko iskustvo za mene. Jedan od najtežih hrvača s kojima sam se borio je Pawel Politylo koji je i danas član FNC-a. Imam vrhunski tim i bit ću što efikasniji u tom meču. Ovo je priča za sebe, nisam se puno odmorio, odmah nastavljam s pripremama za Croatu. Vratio sam se pred domaću publiku. Tek sada sam osjetio neko priznanje od navijača. Vidim dobar feedback od svih njih, a moja dužnost se zna…", sretan je Račić, a pitali smo ga i hoće li biti 'zle krvi' između njega i Croate.

"Croata mi je u jednu ruku prijatelj. Treniralo smo zajedno. U ovome meču neće biti nikakve zle krvi. Očekujem pravi rat svih pet rundi, spremat ću se za svih pet rundi, a ako uspijem prije završiti super. Tih 25 minuta u kavezu ćemo dati sve od sebe, a prije i nakon meča respect i ništa drugo…" rekao je Račić na pravi sportski način pa poručio

"Smatram sebe borcem kategorije do 66 kg. Moj plan i fokus je to bio, ali ovo se pružila prilika i to smo Ivan Dijaković i ja prihvatili. Smatramo da je to veliki meč za cijelu regiju. To je možda i najbolja borba koja se mogla dogoditi FNC-u. Nemam pritisak nikakav. Ako pobijedim želim raditi i za titulu u 66 kg, protiv Bartona. Želim biti i double champ", motivirano i optimistično je poručio Račić.

"Vjerujem u svoju pobjedu i u svoje kvalitete. Ono što sam rekao Forgaču 'planiraš li me za Beograd?' sam se malo šalio jer tek sam potpisao za FNC a već sam jako dobro angažiran. Imam jako puno posla, sretan sam. FNC me iznenadio, borio sam se u najboljim organizacijama, ali smatram da imam energije i snage. Želim se dokazati, idemo korak po korak, borbu po borbu…" zaključio je za kraj.

