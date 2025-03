Croata poslao upozorenje Račiću: 'Otac mi je ratnik, znam kako ću do pobjede!'

Argentinsko-hrvatski ratnik, Francisco Barrio Croata, ide u novi boj. Protivnik je nikad teži, a ulog nikad veći. Ono s kim i s čim će se Croata suočiti u Ljubljani mnogi nazivaju najkvalitetnijom borbom koju je FNC do sada imao na svom cardu. A rezultat... e to nitko ne može prognozirati. Svi su skloni floskuli da će onaj tko nametne svoj stil pobijediti. Razgovarali smo s Croatom uoči, kako nam je i sam rekao, najvećeg meča u njegovoj karijeri.

Kako si? Kako teku pripreme za jedan od najvećih mečeva u tvojoj karijeri?

'Pa mogu reći da je ovo najveći meč u mojoj karijeri. Pripremam se dobro, teške pripreme, umoran sam. Kao i uvijek, pripreme su najteže uvijek. Imam oko devet kilograma za skinut.'

Bio je plan da skidaš do 66 kg i da se boriš protiv Bartona za titulu. Kako se sve to promijenilo i preokrenulo?

'Ja sam već prije znao da je Barton ozlijeđen i onda dogovorili da ćemo braniti pojas do 70 kg. Bilo bi uzalud skidati za nekog drugog do 66 kg jer je to jako teško. A i nije mi bila neka motivacija, ako u toj cijeloj priči nije Barton, prvak do 66 kg. Odlučili smo braniti do 70, Račić je rekao da može i eto.'

Kako ti se čini taj meč kao običnom MMA fanu?

'Borba koja je najteža na cardu, obojica imamo previše iskustva. Imamo puno borbi u KSW-u, on je bio čak i prvak, bili smo i u FFC-u, dugo smo u ovom sportu. Dva veteran koja imaju dosta iskustva. Onaj tko nametne svoj stil i bude pametniji će i pobijediti.'

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL Posebno je krvava bila borba između Bojana 'Želve' Kosendara i Francisca 'Croate' Barria. Nakon meča oktagon je bio natopljen krvlju.

Što si vidio kada si gledao Račića u Zadru?

'Vidio sam iskusnog borca, malo nabildanijeg nego inače, imao je puno više mišića nego inače, ali to meni ne predstavlja problem. Što više mišića imaš, to je meni draže jer ćeš se prije umoriti. Meni se ne vidi ni jedan. Ovaj njegov protivnik nije moja razina, mislim da se prerano predao. Ja se ne bih predao. Probao bih se dići ili udarati po rukama… Ne mogu sada reći kakav je bio Račić jer je, realno, puno bolji od tog Venecuelanca.'

U mnogim intervjuima se spominjala ta snaga stiska koju ti imaš u klinču ili parteru. Od kud ta snaga iz tako malog tijela?

'To je cijeli život u sportu. Od osme godine treniram hrvanje. Uvijek sam se borio. Nikad nisam bio ni najveći, ni najjači. Moji mišići imaju tu izdržljivost, nije da sam ja jak, nego je baš izdržljivost ključ. Hrvam cijeli život, ne možete samo tako sa mnom hrvati 25 minuta.'

Ima li tu nešto i u genima?

'Tata mi je ratnik, cijeli život je u ratu... Možda je to njegovo srce, da nema predaje. To sam naučio od malih nogu.'

Sa Želvom si razmijenio dresove, Dinama i Olimpije, hoće li nešto slično biti i s Račićem? Vjerojatno za Hajduk navija…

'Morate ga pitati… Ako navija za Hajduk razmijenit ćemo dresove. Petković i Livaja. Moja i njegova borba je puna poštovanja, nema vrijeđanja. Samo ćemo se boriti i gledateljima pružiti najbolju moguću predstavu. Nema mržnje, svađe, ničega.'

Je li ti se lakše pripremati za meč kad je atmosfera takva ili kada se atmosfera nabrijava svađom, prozivanjima ili trash talkom?

'Meni je to isto jer ja to gledam kao sport. Meni je samo pobjeda u glavi, sad je li to Pero Perić, Vaso Bakočević ili Conor McGregor, meni je samo bitno da tog čovjeka pobijedim. Svejedno mi je. Kada se zatvori kavez, meni je bitno da tog čovjeka pobijedim.'

Nikad bolje nisi izgledao, jesi li nešto promijenio u stilu priprema ili?

'Ja nisam stao trenirati nakon Želve. Mislio sam da ću se boriti s Bartonom pa nisam uzeo nikakav odmor. Pazim na sve, znam da mi je ovo jako bitan meč i želim dati sve od sebe.'

Što nakon Ljubljane?

'Ne razmišljam o porazu, nakon ovoga želim Zagreb i neko veliko ime, ili napad na Bartonovu titulu.'

Znamo da si veliki navijač Dinama. Što možemo očekivati u samoj završnici prvenstva?

'Znam Petka i Nevistića osobno, to su sve dobri dečki. Uvijek si čestitamo uspjehe. Bila je neka kriza. ali sad se Petković vratio, Neva je počeo braniti. Nadam se će uskoro i doći do reprezentacije. Mislim da će oni doći do te titule', zaključio je Francisco Barrio Croata.

