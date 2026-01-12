Lavina ubila muškarca na poznatom skijalištu, pronađen ispod 2,5 metra snijega

Englez, za kojeg se vjeruje da je u pedesetim godinama, skijao je izvan staza u La Plagneu, francuskim Alpama, priopćili su iz odmarališta. Poginuo je u lavini, piše Sky News.

Muškarac, za kojeg se vjeruje da je u pedesetima, skijao je izvan staze u La Plagneu, prema izvješću odmarališta. U izjavi se navodi da su u nedjelju u 13.57 sati spasilačke ekipe primile upozorenje na lavinu i otišle na mjesto nesreće u jugoistočnoj Francuskoj.

Pozvan je tim od oko 52 osobe, uključujući bolničare i instruktore skijaške škole, kao i pas tragač koji je poslan helikopterom. Englez je pronađen nakon 50 minuta potrage ispod 2,5 metara snijega, priopćilo je odmaralište. Iako je poginuli bio s grupom skijaša, nije bio opremljen primjenikom za slučaj lavine, a s njima nije bio profesionalni instruktor.

La Plagne je izrazio sućut obitelji poginulog.

