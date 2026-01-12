Šok u vlaku: Kondukter pronašao 'krvavu' mačetu pored putnika koji je spavao

Nesvakidašnji incident dogodio se u subotu rano ujutro u njemačkom vlaku na relaciji Frankfurt - Köln kada je kondukter pronašao krvavu mačetu pored putnika koji je spavao. Odmah je reagirao i uzeo mačetu u svoje ruke, evakuirao putnike iz vagona i pozvao policiju kako bi spriječio potencijalnu opasnost, piše Fenix.

Mačeta je imala oštricu od oko 30 centimetara.

Kada je vlak stigao na kolodvor Köln Hauptbahnhof, tamo su čekale interventne službe koje su uhitile 30-godišnjeg putnika. Policija je naknadnom istragom utvrdila da crvena tekućina na mačeti nije ljudska krv. Još se utvrđuje radi li se o životinjskoj krvi ili nekoj drugoj supstanci.

Protiv 30-godišnjaka pokrenut je prekršajni postupak.

POGLEDAJTE VIDEO: Nijemci i Turci u svađi, a čiji kebab Hrvati više vole? 'To je njemačka izmišljotina, ali...