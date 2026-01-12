FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HRABRA REAKCIJA /

Šok u vlaku: Kondukter pronašao 'krvavu' mačetu pored putnika koji je spavao

Šok u vlaku: Kondukter pronašao 'krvavu' mačetu pored putnika koji je spavao
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Odmah je reagirao i uzeo mačetu u svoje ruke, evakuirao putnike iz vagona i pozvao policiju kako bi spriječio potencijalnu opasnost

12.1.2026.
7:43
Tajana Gvardiol
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nesvakidašnji incident dogodio se u subotu rano ujutro u njemačkom vlaku na relaciji Frankfurt - Köln kada je kondukter pronašao krvavu mačetu pored putnika koji je spavao. Odmah je reagirao i uzeo mačetu u svoje ruke, evakuirao putnike iz vagona i pozvao policiju kako bi spriječio potencijalnu opasnost, piše Fenix.

Mačeta je imala oštricu od oko 30 centimetara.

Kada je vlak stigao na kolodvor Köln Hauptbahnhof, tamo su čekale interventne službe koje su uhitile 30-godišnjeg putnika. Policija je naknadnom istragom utvrdila da crvena tekućina na mačeti nije ljudska krv. Još se utvrđuje radi li se o životinjskoj krvi ili nekoj drugoj supstanci.

Protiv 30-godišnjaka pokrenut je prekršajni postupak.

POGLEDAJTE VIDEO: Nijemci i Turci u svađi, a čiji kebab Hrvati više vole? 'To je njemačka izmišljotina, ali...

NjemačkaVlakMačetaPutnikPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HRABRA REAKCIJA /
Šok u vlaku: Kondukter pronašao 'krvavu' mačetu pored putnika koji je spavao