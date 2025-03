Delija za Net.hr: 'Fokusiran sam samo na debi u FNC-u i De Castra, a Fabjan mi je nebitan'

Ante Delija već se više od tri i pol mjeseca nalazi u Manchesteru gdje trenira s Tomom Aspinallom i njegovim ocem, a odnedavno je u Manchesteru i Stipe Drviš koji s Antom trenira boksačke tehnike. Na FNC 22 u Arenu Stožice 12. travnja dolazi ravno iz Engleske i u svom debiju u najjačoj organizaciji slobodne borbe u jugoističnoj Europi borit će se protiv Yorgana De Castra. Ante Delija najveće je pojačanje FNC promocije u povijesti.

De Castro se borio u UFC-u gdje je u svom debiju za organizaciju 2019. godine upisao pobjedu nokautom u prvoj rundi protiv Justina Tafe, ali nakon toga je nanizao tri poraza i tu je završio njegov ugovor s UFC-om. Delija i De Castro su se već trebali boriti u travnju 2023. godine u PFL-u, ali hrvatski borac se tada povukao iz meča.

De Castru će borba protiv Delije biti drugi FNC nastup, a prvi puta smo ga gledali u rujnu prošle godine na FNC-u 19 protiv Mirana Fabjana u borbi za privremenu titulu FNC prvaka teške kategorije. Tada je prvak Ivan Vitasović odustao od meča zbog ozljede, a na ‘‘short notice‘‘ je uskočio Fabjan i završio De Castra tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Od tada je 38-godišnji De Castro upisao dvije pobjede, jednu u Cage Titans organizaciji nokautom u prvoj rundi, a drugu u boksu bez rukavica u BKFC-u gdje je slavio liječničkim prekidom u drugoj rundi meča. Javio nam se Ante Delija u četvrtak kako bi podijelio dojmove i svoje forme i onog što slijedi za njega u karijeri.

"Nakon što je De Castro pobijedio Dos Santosa potpisao je za PFL i trebao sam se boriti s njim, nažalost ozlijedio sam se i morao sam taj meč otkazati. Sudbina nas je opet spojila i taj meč očito se mora taj meč dogoditi, eto baš u mojem debiju u FNC-u", kazao je za net.hr u uvodu Ante Delija i nastavio:

"Svaka čast Yorganu De Castru, prihvatio je odmah borbu. Sretan sam što sam našao suparnika tako brzo i opciju da se što prije borim."

Delija jedva čeka da se bori pred punom Arenom Stožice jer se voli boriti pred velikim brojem ljudi...

"Naravno, očekujemo da će što više ljudi doći, da će doći ljudi nas podržati, da će doći gledati mečeve. Bit će to sigurno spektakl, fight card je stvarno dobar. Poručio bih ljudima samo neka kupe svoju ulaznicu na vrijeme jer bit će puna dvorana sigurno."

A kako napreduju sparinzi i treninzi s Aspinallom?

"Treniramo dobro, jako, predano, u dobroj sam formi. Mislim, uvijek sam ja spreman. Čekamo borbu, meč, jedva čekam da počne. Spariramo Tom i ja stalno, treniramo skupa ja i on s njegovim ocem, treniramo i sami. Radim i privatno, došao mi je sad i Stipe Drviš tri tjedna s kojim treniram boksačke tehnike, privatno radimo, brusimo boks. Izoštravamo boksačke tehnike tako da budem na 100%."

Antini ciljevi su uvijek visoki...

"Uvijek, ništa ne prepuštam slučaju. Moram biti na visokoj razini i proći svaki segment borbe."

Je li Deliji cilj napasti teškaški pojas FNC promocije? Ivan Vitasović je prvak...

"Ja i Vitasović smo skupa trenirali, poznajem ga, dobar sam s njim, vidjet ćemo. Moj neki cilj je da odradim par mečeva i da pokušam doći u UFC. To je neki moj konačni cilj u FNC-u i zašto sam potpisao za FNC. U slučaju da se to ne dogodi, onda je opcija svakako da se borim za svima, ali to ćemo vidjeti kako će se sve razviti. Jer, uopće nemam na piku nikoga od tih dečkiju, tako da ćemo vidjeti. Što vrijeme nosi. Idemo korak po korak, meč po meč."

Delija uvijek ima sve isplanirano...

"Vidjet ćemo što će vrijeme pokazati. Meni je cilj da budem gdje mi je i mjesto i smatram da mogu postići svoj maksimum, zato sam tu, zato sam ovdje u Manchesteru, treniram s najboljim ljudima. Dajem sve od sebe, ulažem u sebe. Nisam na svom maksimumu, maksimum je da budeš prvak UFC-a, od tog nema dalje. Meni je to cilj pa da vidim dokle ću doći. Treniram s čovjekom koji je prvak u UFC-u, koji ima privremeni pojas, koji je all round borac. U svakom segmentu je dobar i znam gdje sam kad s njim spariram, treniram, moji ciljevi su veliki."

Negdje je Aspinallu pakleno raditi s Delijom...

"Je, nije mu lako, zadovoljan je jer mu mogu pružiti dobar sparing. Nadopunjavamo se, kliknuli smo dobro, s njegovim ocem isto. Spojili smo ugodno s korisnim. Super je sve".

Neki se lože na Deliju. Fabjan je kazao da ako do borbe dođe, od Ante će ostati samo "a". Ante mu je na to odgovorio da će Miranu biti malo "dva oka za plakanje".

"Ma dobro, mislim on se loži na svakog. Ne želim uopće to komentirati, Fabjan mi je nebitan. Fokusiran sam samo na meč s De Castrom, ali ako bude opcija za taj meč bilo bi super da se borimo na FNC eventu u Areni Zagreb u studenom. Mislim da bi to bio spektakl. Idemo korak po korak, fokusiran sam na De Castra jer on nije ni malo bezazlen suparnik. Čovjek je sa 120 kg ako te udari malim rukavicama, moram biti fokusiran, moram biti koncentriran sto posto da okrenem to u svoju korist", govori nam Ante Delija.

Izraz malo će ti biti dva oka za plakanje je izraz od Mirka Filipovića...

"Je, da".

Čuje li se Ante s Mirkom?

"Od kad sam došao u Manchester nismo se nešto čuli, ali dobri smo mi i dalje", zaključio je Ante Delija, Hodajuća Nevolja.

Jedva čekamo FNC 22 event i sve ono što slijedi u karijeri Ante Delije.

