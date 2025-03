Ante Delija, Hodajuća nevolja, najbolji hrvatski MMA teškaš, potpisao je za FNC promociju i izazvao "tektonske potrese" u jugoistočnoj Europi, ali i šire od toga. "Potresi" se šire i prema Zapadu, Manchesteru gdje se Ante Delija već više od dva mjeseca nalazi i gdje trenira s Tomom Aspinallom, privremenim UFC teškaškim prvakom.

"Uvijek kad treniraš s boljim od sebe možeš puno toga naučiti, sjajno mi je ovdje i naporno radimo, vidjet ćemo sve 12. travnja u Ljubljani kakav sam", kazat će Ante Delija u uvodu za Net.hr.

Nastavio je o FNC-u...

"Nitko nije očekivao moj potpis za FNC. Imao sam PFL-ov ugovor još ovu godinu, ali kako mi nisu htjeli za turnir, davali su mi novi ugovor koji meni nije odgovarao niti smo se dogovorili. Sve što se dogodilo rezultat je toga s FNC-om, ali ne samo to, izabrao sam FNC unatoč više opcija jer sam se s Forgijem dogovorio najlakše. Zahvaljujući Forgiju i Ivanu Dijakoviću koji su to dogovorili ja sam novi borac na FNC-ovom rosteru. Uzbuđen sam zbog toga", rekao nam je Ante Delija.

FNC raste i poprimila je nevjerojatne razmjere. Svjestan je toga i Ante...

"Sigurno da je i sigurno da će još narasti, kao što sam rekao, najlakše sam se dogovorio s Forgijem, mi smo prijatelji od prije, dugi niz godina i nekako mi se s njim bilo najednostavnije dogovoriti i za neku budućnost koja je moj konačni cilj itd. Izabrao sam FNC i sretan sam".

FNC 22 u Ljubljani sad će biti još jači jer će na njemu debitirati Ante Delija. Svi živi će sad htjeti gledati event na platformi VOYO, PPV-ovi će se kupovati...

"Vjerujem da će biti tako, iako to ovisi i o tome koliko će moj suparnik atraktivan biti. Mislim da će u Stožicama biti dosta ljudi, Ljubljana je blizu Zagreba, lijepo će se boriti pred 20 000 ljudi, vjerujte mi. Sad kad sam se borio u PFL-u toliko je malo bilo ljudi na eventima da kad sam se tukao u kavezu čuo sam kako u svlačionici udaraju fokusere. To je bilo, ono 200-300-500 ljudi maksimalno, drobe vreće, a ti sve čuješ. Gušt će se biti boriti pred 15-20 000 ljudi. FNC puni Arene".

Zaziva se meč Delija - Stošić. Kako nam je Dražen Forgač Forgy kazao jutros u razgovoru, to bi bio meč svih mečeva u FNC-u.

"To definitivno, mislim da borba sa Stošićem itekako ima smisla, ali otom - potom. Nismo još o tome pričali, još nije vrijeme za to, ali u budućnosti, zašto ne."

Forgy bio htio potpisati Juniora Dos Santosa, čeka se razvoj situacije s Global Fighting Leaguom. Ante Delija protiv Junior Dos Santosa, golica nam isto maštu...

"Uf, istina, ali sve su to ljudi koji imaju velike rezultate i sigurno se ljepše boriti s njima, s takvim borcima. Što se tiče Balkana jedino sa Stošićem borba dolazi u obzir".

A Miran Fabjan, trenutno najpopularniji FNC borac?

"Definitivno jest, ide prema gore, vjerujem u to iskreno, ali eto volio bi njega vidjeti prvo protiv Batura pa ako ga dobije, zašto ne".

Više od dva mjeseca je Ante u Manchesteru, je li se naviknuo na tmurno vrijeme? Ipak je on Dubrovčanin gdje je drugačija klima, sunčana i topla.

"Samo treniram i treniram, dvorana - stan, ekipa mi odgovara, uopće se ne osvrćem na vrijeme i klimu, treniram s Aspinallom koji je UFC prvak i to je veliko iskustvo. Dva sata sam od doma avionom, blizu sam Hrvatske, nisam preko oceana, bolje da sam ovdje nego negdje dalje. Teško je naći na svijetu s kim možeš raditi, a da je bolji od mene i da napreduješ, a ja imam privilegiju raditi s jednim Tomom Aspinallom koji je to što je u svijetu slobodne borbe. Super mi je, iako je Manchester drugačiji nego kod nas, ali fokus mi je na treningu i opće ne obadavam i ne dajem pozornosti vremenu, ne izlazim previše, samo mi trening u fokusu i to je to".

I za kraj, morali smo se dotaknuti nogometa i Dinama. Ante Delija je navijač zagrebačkih plavih i ove sezone prati događanja u SuperSport HNL-u. Hoće li Dinamo unatoč lošijim rezultatima ipak na kraju biti prvak?

"Zanimljivo je prvenstvo, drago mi je da je ovako, da Dinamo nema +20 bodova svake sezone, sviđa mi se ta napetost. Da budem iskren, posljednjih par godina nisam baš ni pratio, Dinamo je prejak bio, sad je zanimljivo i dosta više pratim nego prethodnih godina. Iako situacija nije baš idealna za Dinamo što se tiče poretka, ipak očekujem da će Dinamo biti na kraju prvak, po kvaliteti je najbolji, a do kraja ima još puno", zaključio je Ante Delija, jedna i jedina Hodajuća Nevolja.

