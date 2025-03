Poput bombe je u petak navečer odjeknula vijest o FNC-ovom potpisivanju ugovora s Anto Delijom, ponajboljim hrvatskim MMA borcem. Najbolji hrvatski teškaš borit će se pod okriljem FNC-a, a detalje vezane za potpis ugovora prokomentirao nam je čelni čovjek organizacije, Dražen Forgač. Za početak je otkrio kako je došlo do suradnje i potpisa ugovora:

"Kad je riješio s PFL-om sve. Znači, Ante kad je izašao iz ugovora s njima postao je slobodan borac na tržištu i to je bilo to. Jednostavno smo ga uzeli k sebi, kako se ono kaže. Znamo se s njim, imamo dobru suradnju ja i Dijaković koji mu je menadžer, Ante i ja smo prijatelji, logično je da smo uspjeli dogovoriti sve", kazao je za Net.hr čelnik FNC promocije Dražen Forgač Forgy i otkrio nam kad će debitirati za FNC promociju.

"Debi će mu biti u Ljubljani defitivno 12. travnja na FNC 22, a suparnik će biti objavljen u narednim danima. Bit će to jako ime, pa koje bi slabo ime ušao protiv njega u kavez."

FNC je kao organizacija strašno narasla i poprimila nevjerojatno velike razmjere svega, od mečeva, boraca do produkcije....

"Uspjevamo na način da punimo Arene, zagrebačka Arena, beogradska Arena, to su ozbiljne Arene, ozbiljan broj karata, jednostavno poveća se zarada od ulaznica i PPV-ova, svega i ono što mi radimo mi ne izvlačimo novac iz firme nego sve investiramo, ulažemo dalje u figh cardove i ovo je rezultat toga. Sve što uspijemo višak koji ostvarujemo na eventima opet ulažemo dalje u rast i to se vidi. Nije nam cilj izvući novce iz forme nego ulažemo dalje u napredak".

Dugo se u MMA kuloarima pričalo o potencijalnoj borbi Ante Delije i Darka Stošića. Jasno je da se neće međusobno boriti na FNC-u 23 u Beogradu u svibnju kada nastupa Stošić, ali nas je svejedno zanimalo kakvi su planovi po pitanju te borbe.

"Delija i Stošić su najveći teškaši definitivno i jedni od najvećih teškaša Europe, najboljih i taj meč bi bio najveća borba svih borbi koja je ikad organizirana u regiji. Naravno da za to postoji uvijek šansa, a da li će se to ostvariti prije ili kasnije, vidjet ćemo. Idemo korak po korak, definitivno je to nešto što bi srušilo sve rekorde i taj meč bi napunio bilo koji nogometni stadion, definitivno ima šanse da se to napravi".

Što se s Vasom Bakočevićem, rekao je nakon poraza u Zadru na FNC 21 eventa da je to to?

"Bio sam nedavno u Beogradu, razgovarao s njim, rekao mi je da mu ne dajemo više mikrofon nakon borbi jer priča svašta nakon borbe, pogotvo ako loše prođe i Vaso će definitivno nastaviti bare knuckle karijeru, očekujte ga u Beogradu svakako".

Hoćemo li slavnog Dos Santosa, legendarnog Brazilca, bivšeg UFC prvaka u kraljevskoj diviziji, teškoj kategoriji, gledati pod otkriljem FNC-a?

"On jednostavno čeka rasplet s Global Fighting League, to je promocija koja bi trebala krenuti. Oni su potpisali neke ugovore s više desetaka boraca, međutim još koliko sam shvatio to ne kreće tako da Junior čeka rasplet te situacije, a mi smo u kontaktu s njim i čekamo odgovor s njegove strane. Mi smo zainteresirani i ukoliko ne krene ta lige, postoji naznaka da neče još uvijek, tada se otvara šans ada on dođe u FNC. Dolazak Dos Santosa u FNC je moguć, itekako je, ali kažem, čekamo Global Fighting League koja bi trebala krenuti, ali nikako da krene s eventima".

