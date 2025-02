FNC je predstavio novu veliku borbu ugovorivši najveći međusobni meč dva hrvatska borca dosad. Francisco Albano Barrio, poznat kao "Croata", braniti će svoju FNC titulu u lakoj kategoriji protiv bivšeg KSW i FFC prvaka Antuna "Killera" Račića, koji je debi u FNC-u imao nedavno u Zadru na eventu pod rednim brojem 21 i pobijedio Aulara.

FNC evente ekskluzivno gledajte na platformi Voyo

Spektakularna borba Croate i Račića održat će se 12. travnja na glaumuroznoj MMA priredbi Ljubljani na priredbi FNC 22, koja će biti predvođena borbom Mirana Fabjana i Michala Kite u teškoj kategoriji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobro su to najavili, naš meč bit će najveći međusobni meč dva Hrvata ikad", kazat će Francisco Albano Barrio koji se za portal Net.hr javio jutros.

"Uf, bit će to strašan meč. Šteta što je Antun Račić Hrvat, ali što ćeš, to je takav sport, moram se boriti protiv svog i jurišati na svog. To je tako, to je sport. Ja i Račić imamo dobar odnos već dugo i mi ćemo to odraditi kao sport, pobijedit će onaj koji je bolji i neka publika uživa u našem nadmetanju", priča Croata.

Francisco je otkrio kako su meč dogovorili Dijaković i Forgač...

"Bila je opcija on i to je to, rekli smo da idemo u tu priču. Malo smo više novaca dobili, jer taj meč je ono što ljude zanima. Skoro smo iste kategorije i ljudi su htjeli taj meč, to je meč koje ljude zanima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači, bit će ovo meč za kralja svih kraljeva među hrvatskim borcima...

"Vidjet ćemo, Račić je nedavn debitirao u FNC-u u 35., ja sam stariji godinu dana, oboje imamo iskustva, doduše ja više u FNC-u, ali fizički sam dosta veći od njega, dva puta smo trenirali zajedno, znamo se u svakom slučaju".

I, kako je to bilo, bi li nam Croata otkrio kakve detalje i pikanterije s treninga?

"To se ne priča hahaha", rekao je Francisco Barrio...

"Nikad se ne priča kakvi su bili treninzi, tko je pobijedio u sparingu, ne otkrivaju se stvari koje su se dogodile iza zatvorenih vrata. Znamo on i ja što se događalo. Što se dogodi u sparingu, ostaje u sparingu, iza zatvorenih vrata".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjeća nas to na onu situaciju iz Rockyja sa sparingom, trećim mečom između Rockyja i Apolla Creeda. Nije Rocky nikad otkrio tko je pobijedio u tom meču...

"Točno tako, samo ja i Račić znamo što se događalo, neka tako ostane. Ne bi bilo OK pričati takve stvari, što se radi na sparingu, na treningu. Neka to ostane naša mala tajna".

Croata je dominantan u hrvanju i na FNC 20 eventu u Zagrebu u Areni, rekordnom, rođendanskom, peti rođendan je slavio FNC, raskasapio je laktovima na njemu hrabrog Bojana Kosendara Želvu.

"Mislim da je to bio moj najkrvaviji meč, tako je to, takav je sport, surov, ali za mene najljepši, a s Račićem će biti isto zanimljivo jer i on isto traži hrvanje. Imat ću dosta više kilograma od njega, više od 5 kg sigurno, a on ne može samnom hrvati. Imam duže ekstremitete od njega, duži ritch, mogu i u stojci. Nije glup Račić, neće on samnom hrvati pet rundi. Svatko ima svoje adute."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je Franciscu zdravlje?

"Zdravlje je dobro, hvala Bogu, uvijek ima malih nekih, sitnih ozljedica kod nas sportaša, ali trenira se. Da nas ništa ne boli, znači da ne treniramo dobro. Jedva čekam meč na FNC 22 u Ljubljani da pokažemo kako se Hrvati bore. FNC je kupio slovensku organizaciju, spojio se s VFN-om, roster će biti sad veći i uzbudljiviji. Sad je to druga priča".

FNC nevjerojatno raste, Igor Pokrajac nam je u podcastu usporedio FNC i UFC prilikom komentiranja UFC zbivanja...

"Među najvećim i najboljim promocijama je FNC sad u Europi. Otkrit ću vam i ovo. U Poljskoj se priča o nadolazećem meču mene i Antuna Račića jer smo oboje još pod ugovorom s KSW-om. Ljudi u Poljskoj pričaju o tom eventu, o FNC-u, onda znate koliko je sati. Račić je bivši prvak KSW-a, ja ima 5 borbi u KSW-u, poznaju nas i razumljivo da pričaju o nama i čekaju ovaj event. Bit će jako zanimljivo", zaključio je Francisco Barrio Croata.

POGLEDAJTE VIDEO: Ja sam Francisco Barrio 'Croata', a ovo je moja priča: 'Stalno sam se kao klinac tukao na Martinovki, a u stanu od 85 kvadrata živjelo nas je 9'