Proslavljeni bivši MMA borac Igor Pokrajac u novom podcastu Net.hr-a kojeg smo podijelili na dva dijela pričao nam je i o UFC 312 eventu u Australiji i borbi Dricusa Du Plessisa i Seana Stricklanda.

Strickland je glavnoj borbi večeri održanoj u Qudos Bank Areni u Sydneyju prošlog vikenda izgubio jednoglasnom odlukom sudaca od aktualnog prvaka Dricusa Du Plessisa, čime je Južnoafrikanac po treći puta obranio svoj naslov prvaka u srednjoj kategoriji. Međutim, iako je izgubio, Strickland je oduševio jer se borio do kraja s frakturom nosa na 6 mjesta kojeg je namjestio sam. Rijetko viđen potez, brutalan koji pokazuje jaku mentalnu snagu i upornost.

"To je jedan detalj koji je Strickland napravio na samom eventu ukrao je pozornost čitavog UFC 312 eventa. To ravnanje svog nosa kojeg je napravio za vrijeme borbe ukrala je kompletnu pažnju cijelog eventa. To smo gledali možda u filmovima ili u nekim pričama, ali smo vidjeli u samoj borbi. Osobno, to nikad nisam vidio i stvarno sam impresioniran. Znam koliko boli pomak i puknuće nosa, ali da tako nešto sam napraviš za vrijeme borbe i nastaviš se boriti kao da se ništa nije dogodilo, to je stvarno jedna mentalna snaga sportaša, borca kojeg ništa ne može izbaciti iz takta", rekao nam je Igor Pokrajac.

Isto tako, Poki nam je analizirao dagestanski stil hrvanja i objasnio zašto su Dagestanci tako opaki borci.

"Oni se odmalena hrvaju, imaju to u krvi, Dagestanci su borilački narod. Motorika im je savršena. Rade grčko rimski i slobodni stil. Sve zemlje bivšeg sovjetskog saveza imaju jako dobre hrvače, pogotovo Dagestan", kazao je Pokrajac.

Što nam je sve rekao i o čemu smo pričali pogledajte u priloženom videu gore.

