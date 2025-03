Marko Martinjak prošlog je tjedna gostovao u podcastu Net.hr-a koji je izazvao veliki interes javnosti zbog svega što nam je u podcastu po prvi put rekao, otkrio, a u kojem je, između ostalog govorio i o najpopularnijem MMA borcu u regiji Miranu Fabjanu, bare knuckleu na FNC-u kao i o rastu FNC promocije, odgovorio nam je na pitanje bi li se borio u FNC-u u bare knuckleu i je li dobar s Draženom Forgačem Forgijem, šefom FNC-a, dotaknuli smo se s njim i FNC 22 eventa te prozivki Mirana Fabjana prema Anti Deliji, novoj jakoj FNC-ovoj akviziciji...

"Ja recimo da se borim s Miranom Fabjanom, primjer navodim, ja Mirana iznimno gotivim i dobar sam si s njim, da on ide te prozivke raditi preko Instagrama i to, rekao bi mu - može brate, samo rokaj hype, da se proda Arena, a ja i ti se vidimo tad i tad. Majke mi, ja ti to ne volim, ne volim taj trash talk, pogotovo ne od ljudi koji taj trash talk s ničim nisu pokrili, znači od boraca bez pokrića. Da se razumijemo, Miran nije u toj grupi ljudi, Miran Fabjan je bez sumnje najpopularniji MMA borac u regiji, vodeće ime regije u slobodnoj borbi je Miran Fabjan. ja gotivim Mirana, s njim se čujem, nikako da uspijemo popiti kavu kad dođe u Zagreb. Trebali smo se vidjeti, ali bit će prilike."

