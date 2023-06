Najbolji hrvatski bare knuckle boksač i trostruki aktualni prvak svijeta Marko Martinjak bit će sukomentator Borisu Jovičiću za spektakularni BKFC 46 event koji se održava u Newcastleu, a koji će se sutra od 21.00 EKSKLUZIVNO moći gledati samo na PLAY Premiumu.

Vladar svjetskog bare knucklea

Vladar svjetskog bare knucklea, boksa bez rukavica, ako ćemo gledati po trenutnim osvojenim pojasima prvaka svijeta (BKB i Police Gazzete - supersrednja i Police Gazette - BYB - kruzer), po prvi put će biti sukomentator na popularnoj i brzorastućoj RTL-ovoj platformi koja je pravi hit i koja iz eventa u event, iz spektakla u spektakl, ima sve više korisnika...

'Svjestan sam sve većeg broja pretplatnika PLAY Premiuma'

"Jako sam uzbuđen što ću po prvi put biti sukomentator na PLAY Premiumu. Svjestan sam da ova RTL-ova popularna platforma ima sve veći broj pretplatnika sa svakim sljedećim sportskim događajem. Stoga, velika mi je čast što mi je RTL kao medijska kuća, ali i digitalni dio vaše medijske kuće, ukazao veliko povjerenje. Ovo će biti drugi put da ću biti stručni sukomentator, ali kod vas prvi i to me veseli", kazao nam je Marko Martinjak i dodao:

"Najbitnije je da što bolje i što bliže približimo hrvatskoj publici bare knuckle kao borilački sport koji je uistinu brutalan, da naši ljubitelji borilačkih sportova upoznaju istinske moderne gladijatore. Iduće godine, ako Bog da, nadamo se da bi u Hrvatskoj, u Areni, Ciboni ili Domu sportova, mogao biti održan i jedan BKB event. Daj Bože da ga uspijemo dovesti jer bi to bio bum, pravi spektakl koji bi zapalio sve hrvatske ljubitelje borllačkog sporta".

Bare knuckle event u Hrvatskoj itekako je realna stvar. Tim više jer Marko Martinjak i njegov trener iz Armus Gyma Ivica Ivić na sve mile načine rade da se to i ostvari. Njih dvoje puno su utkali kako bi bare knuckle kao borilački sport u Hrvatskoj pronašao svoju populaciju, na način da su svojim mukotrpnim radom hrvatskom borilačkom sportu donijeli tri pojasa prvaka i našu domovinu, jedinu nam Hrvatsku, pozicionirali vrlo visoko na bare knuckle svjetskoj mapi...

'Realno je da bare knuckle event dođe u Hrvatsku'

"Itekako se može dogoditi da bare knuckle event dođe u Hrvatsku i zato je jako bitno da ovo što radite i vi kao news site Net.hr i naravno RTL s PLAY Premiumom, da prenosite bare knuckle mečeve i na taj način približite ovaj ponosni sport hrvatskoj publici. Jer, koliko vidim po Facebooku i ostalim portalima, bare knuckle postaje sve praćeniji kod nas."

Naravno, najviše zahvaljujući upravo Marku Martinjaku koji je u nedjelju u Londonu ispisao povijest bare knucklea jer je u 142 godine Police Gazzete postao prvi borac s dva osvojena pojasa prvaka svijeta u dvije težinske kategorije. No, kad se to Marku kaže, kad mu se ovu konstataciju, činjenice plasira, on skromno govori:

'BKB u Hrvatskoj je sve praćeniji'

"Pustite sad mene, nisam sad ja tu bitan. Najbitnije je da je bare knuckle u Hrvatskoj sve praćeniji i da nailazi na plodno tlo jedne takve uspješne sportske nacije kao što je Hrvatska. Znate, dolazak bare knuckle eventa u Hrvatsku ovisi i o popularnosti ovog sporta. Englezi će se zainteresirati za održavanje eventa jedino ako procjene da bi bilo to dobro i da će imati koristi od dovođenja BKB-a kod nas. Vjerujem da bi to gorilo, da bi čitav grad danima pričao o tome i da bi karte i PPV-ovi za priredbu planuli. Hrvati vole nove stvari i istinske ratnike".

Hrvatsko hrabro srce, bare knuckle princ, jako dobro razumije genezu samog sporta kao i sport u cjelini i navodi pritom jednu bitnu stvar...

"Pa, tko ne bi htio gledati ljude koji se bore golim šakama, sport u kojem ima krvi do poda?! Jer, to nije kao u MMA-u, uz dužno poštovanje prema slobodnoj borbi, da ima dosta valjanja po podu ili da bude i dosadnih mečeva. U bare knuckleu nema dosadnih mečeva, svaki meč je spektakl, rat, borba do kraja... Svaki udarac reže kožu i opasan je, nanosi ozbiljne ozljede. Smatram, stoga, da je bare knuckle trenutno najbrže rastući borilački sport, brže rastući čak i od slobodne borbe usudio bih se kazati. Pratim to pa znam".

'Trudit ću se biti što zanimljiviji'

Marko Martinjak donijet će u vaš dom nešto posebno...

"Pokušat ću gledateljima, tj pretplatnicima, što bolje kroz razgovor s Borisom Jovičićem prezentirati sport, objašnjavati događanja na BKFC 46 eventu i biti što zanimljiviji. Da ljudi ne misle da su to samo nekakve sileđije. Tu ima strašno dobrih boksača, talenata... Pogledao sam i fight card za BKFC 46 i dobar je. Inače, BKFC je za mene konkurentska organizacija jer sam ja kod Engleza, ali eto, vjerujem da će fight card biti uzbudljiv i u ringu i da će event opravdati očekivanja fanova".

Bare knuckle fight championship ima i jednu opasnu specifičnost...

"Kod njih je okrugli ring i time površinski najveći u odnosu na BKB gdje će 4X4 - 16 kvadrata i u BYB-u je devet sa devet, znači to je nekakvih desetak kvadrata za manevriranje i fight. Isto tako, zadnja donja konopca ringa su od čelika presvučeni gumom i to može biti itekako opasno. Jer, ukoliko se dogodi da netko bude nokautiran i pritom pada baš pod tim kutem, može glavom lupiti od sporne konope. To može biti vrlo opasno pa čak i pogubno", zaključio je Marko Martinjak.

Za spomenuti kako će glavna borba večeri boksa bez rukavica bit meč između Amerikanca Kaleb "Lionheart" Harrisa protiv Engleza Rica "Bon Bon" Franca u velter kategoriji. Harris, kandidat broj 3 u složenoj BKFC velter kategoriji, posjeduje rekord 6-4 nakon što je podijelio oktagon s mnogim najtežim borcima ovog sporta. Francov omjer je 8-2.

Prema iščekivanjima gledatelja i promotora na BKFC 46 eventu slijedi borba Bonnera i Barryja. Ben Bonner želi nastaviti svoj trijumfalni BKFC debi u Londonu drugom velikom pobjedom nad kolegom Britancem Robertom Barryjem u njihovom dugo očekivanom srazu u ringu.

Također, najbolji britanski talent Lewis Keen želi doći do omjera 3-0 protiv Čeha Zdeněka "Gaunyja" Pernice, koji prvi put ulazi u čuveni ring.

GLEDAJTE UŽIVO BKFC 46 EVENT U SUBOTU, 1. SRPNJA OD 21:00 SAT, EKSKLUZIVNO NA PLAY Premiumu!