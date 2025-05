Čudo iz Varaždina: 2558 boraca, a Hitna bez izjedne intervencije! 'Ivić? On je fenomen...'

Varaždin je proteklih dana bio epicentar europskog kickboxinga – 2558 boraca iz 300 klubova i 30 država, nevjerojatna snaga, nevjerojatna sportska priča i nevjerojatan uspjeh u organizaciji 17. WAKO Europskog kickboxing kupa Zagreb i Varaždin Opena.

Nekoliko tisuća posjetitelja uživalo je u borbama najboljih i još nešto: "Toliko borbi, toliko boraca i ni jedna intervencija Hitne pomoći! Ni jedna ozbiljna ozljeda! Nevjerojatno!”

Rekao nam je to u dahu Zoran Cicvara, koji stoji iza ogromne organizacije ovog Europskog kupa koji je na jednom mjestu okupio tolike sportaše.

Foto: WAKO/Privatni album Za Zorana Cicvara najveće je čudo da uz toliko borkinja i boraca nije bilo ni jedne intervencije Hitne pomoći: 'Prošlo je bez većih ozljeda!'

Ovo ime u svijetu kickboxinga, dobitnik državnog odlikovanja “Red hrvatskog pletera” koje mu je uručio predsjednik Zoran Milanović zbog svojih zasluga u sportu, javio nam se s dojmovima nakon što je završila i zadnja borba.

Ponos je tu, borbe su se pratile kamerom i prenosile u 40-ak zemalja svijeta, ovo je bilo prvi put da se sve organiziralo u Varaždinu i bio je to – kaže – pun pogodak.

Prisjetio se i početaka.

'Za ovo se bore i London i Atena'

"Ovu priču započeo sam davno, kickboxing je bio malo poznat sport, nedostajalo je novca, imali smo vrhunske natjecatelje, a trebalo je ići na turnire, razmišljao sam što pokrenuti. Prvi turniri okupljali su 200, pa 300, onda 700 natjecatelja. Ove godine više od 2500! Bilo je milijun prepreka, bitke su bile velike jer se za ovakav turnir bori i London, Atena, Budimpešta, Sofija! Svi ga žele imati, a onda dođemo mi iz malog Karlovca!”, rekao nam je.

Pojasnio je pozadinu. Kup se ranije održavao u Karlovcu, u kojem i sam ima svoj klub, a onda su objavili knjigu standarda u kojem se ovakvo natjecanje mora održavati u dvorani koja je u najmanju ruku veličine arene.

Zato je lani iz Karlovca ovaj Europski kup preseljen u Zagreb. Ove godine bio je problem što su svi hoteli u glavnom gradu bili popunjeni u vrijeme održavanja turnira pa su muke bile dodatne – ne samo da se tražio grad s arenom, nego i koji ima više hotela s četiri zvjezdice.

Foto: WAKO

Velika sportska snaga u Varaždinu

Varaždin je bio pun pogodak, nakon Dva Davis Cup meča i Svjetskog prvenstva u rukometu, položili su još jedan ispit pripremljenosti biti domaćin ovako velikog sportskog događaja.

Cicvara govori i koliko je važno za neki grad dobiti ovakav kup, tu su i veliki sportski rezultati - na kupu su nastupili i hrvatski borci i borkinje, osvojili su čak 129 medalja, od čega 40 zlata, 29 srebra i 60 bronci!

Veteran borcima njima, mnogima i uzor, bio je i Ivica Ivić (42), aktualni europski prvak u kickboxingu te najbolje rangirani svjetski borac svoje kategorije.

Foto: Privani album Ivić se borio u dvije kategorije i odnio dva zlata

I on je podijelio dojmove s kupa: "Vrhunski turnir koji stalno raste i sve je kvalitetniji, stigli su veliki borci iz cijelog svijeta. Ja sam se borio u dvije težinske kategorije. U superteškoj kategoriji ušao sam u finale kao favorit, borio sam se protiv Austrijanca Michaela Wettzelhuttera, pobjeda je pala u 30 sekundi. Kasnije sam u otvorenoj kategoriji od 84 kg tukao Bugara Bojka Jančeva bodovnom razlikom".

Ovime je nastavio sjajan niz pobjeda i osvajanja zlata, spomenimo tek zlato za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u Ateni od prije pola godine, te niz osvojenih zlatnih medalja na svjetskim i europskim prvenstvima.

Na redu Antalyja

Kaže, sljedeća stanica je Turska i Antalya i još jedan svjetski kup gdje ga čeka čak 19 boraca u dvije težinske kategorije.

Bit će to možda najjači svjetski kup i veliki test snage, fokusiranosti i izdržljivosti za Ivića, ali straha nema.

Foto: Privani album Bugara Jančeva Ivić je izdominirao u meču i odnio pobjedu na poene, njegov protivnik više puta dobio je nogom u glavu i tijelo

"Ako uspijem, to će biti dodatno lansiranje u vis", smije se. Ponosan je i što su njegovi borci iz kluba donijeli medalje u sklopu Varaždin opena, mladi Gabrijel Kerepčić donio je zlato, a pala su i dva srebra i tri bronce.

'On je fenomen'

A na Ivićev nastup u Varaždinu osvrnuo se i Cicvara, za njega kaže: “Nekad se borio u ringu, fantastičan borac! On je izvrstan čovjek, najbolji je na svijetu među najboljima. Neki osporavaju veteransku kategoriju, ali - o čemu mi pričamo? Čovjek u tim godinama vježba, trenira, izozljeđivan je na sve strane i pobjeđuje! On je fenomen!“

Kaže, za takve rezultate potrebna je hrpa energije i rada. "On je kao i ja – pozitivan luđak", smije se i nastavlja: "I znate što? Nekima smeta uspjeh, ali on je uporan i tu imamo zajedničku crtu upornosti – baš kao i ja s ovim kupom."

O budućnosti kickboxinga kao sporta kaže da je na domaćem terenu to sport koji neprestano raste. Radi analogiju sa svojim klubom u Karlovcu u kojem je 180 članova, to je jedan od najvećih klubova tog grada i to u konkurenciji od desetak borilačkih klubova u Karlovcu. Kaže, to govori da je ovaj borilački sport sve popularniji.

Budućnost Kickboxinga na Olimpijskim igrama?

"I Hrvatska ima vrhunske borce, njih 20-ak je prisutno na međunarodnoj sceni. A ono najbitnije je da je kickboxing postao kandidat za jedan od sportova koji bi mogao biti na ljetnim olimpijskim igrama (OI). Dovoljno je reći da smo ušli u najuži krug sportova za OI u SAD-u, ali Amerikanci su odabrali sportove koji mogu napuniti stadione – baseball i kriket, koji igra pola Azije. To su sportovi koji privlače masu, ali kickboxing je bio ušao u najuži izbor za OI što govori da naš sport ima budućnost“, govori nam Cicvara.

Foto: WAKO

Inače, proteklo natjecanje koje je održano u Varaždinu je jedan od četiri europska kickboxing kupa koji se boduju za svjetsku rang listu. Sam kup svečano je otvorio Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina koji je tom prilikom rekao: "Ovo natjecanje sjajan je primjer kako sport i turizam zajedno grade pozitivnu priču za naš grad. Zahvaljujem svima uključenima u organizaciju na predanom radu i trudu da Varaždin bude vrhunski domaćin. U posljednjih godinu dana dokazali smo svoju sposobnost organizacije velikih sportskih događaja – imali smo dva Davis Cup meča i Svjetsko prvenstvo u rukometu”, rekao je gradonačelnik Bosilj.