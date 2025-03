Borac, vlasnik i trener Armus gyma Ivica Ivić gost je novog podcasta net.hr.a. Iviću su zasmetale neke stvari izrečene javno od strane Marka Martinjaka, svog bivšeg borca, višestrukog bare knuckle svjetskog prvaka koje je Martinjak rekao i u podcastu net.hr-a ovog tjedna. Ivica Ivić htio je reći, ispričati svoju stranu priče, ali pričali smo s njim više od sat vremena i o ostalim stvarima iz njegove karijere i života koji ga nije mazio.

"Ljudi su me nakon gostovanja Marka Martinjaka u podcastu net.hr-a zvali sa svih strana, konstantno dobivam upite što se među nama dogodilo. Marko je objasnio i iznio neke svoje razloge i mišljenja. Imao sam priliku i ranije, ali nisam pričao o ovom i sad ću kod tebe po prvi put javno reći, sad u ovom podcastu po prvi put pričam i iznosim neke stvari. Najveći problem kod boraca, a to je Leonard Pijetraj rekao baš ovdje u ovom podcastu, je ego, međutim kad su na dnu, odnosno kad imaju uspon, kad se gradi njihova karijera, onda su kao melem, slušaju, ponizni su i sve ostalo. S određenom razinom uspjeha, kad mediji počnu pisati o tebi, onda u ljudima proradi ego, odnosno oni postaju ono što stvarno i jesu, na površinu izlazi onaj karakter i osobnost koje ti i takvi imaju, ono što jesu, samo su sve te godine to sakrivali dok nisu došli do tog uspjeha", naveo je Ivica Ivić.

"Nažalost, tako je i kod Marka Martinjaka došlo do toga. Ja sam ga primio na poziv svog kuma iz Poreća Marko je tamo radio kao konobar, da ga primim, da s njim počnem raditi. Ja sam s Markom i prije surađivao, prije petnaestak godina radio je kod mene u kafiću i tu je došlo do nesuglasica, nakon čega sam ga potjerao iz kluba i rekao da ga nikad više neću primiti, to sam njemu rekao".

"Međutim, zahvaljujući svom kumu, neka mu Marko bude zahvalan što me je zamolio da ga primim, inače ga nikad ne bi primio, primio sam ga i počeo raditi s njim. Marko je izašao iz ustanove u kojoj je bio i svoje pošteno odslužio, dio kazne. Čovjek je bio takoreći što se tiče sporta na cesti. Počeli smo raditi i imali rezultate. U više navrata je Marko izjavio, čuo sam to u nekoliko podcasta, kao i u podcastu net.hr-a, da sam ja trener ograničenog znanja i da ne idem u skladu s modernim vremenom. Da sam osoba - trener s kojom Marko ne može dalje napredovati. Neću, lagati, to me zasmetalo, pa sad ja pitam sve vas: Recite mi kad čovjek osvoji dvije - tri titule, tri titule, svaki ih put obrani po jednom, svjetske titule, postoji li išta dalje?"

Ivić nadalje govori i sljedeće:

"Ja još niti jednog sportaša, borca nisam vidio da je osvojio mjesec, da je prvak mjeseca, jupitera, ne znam kojeg univerzuma. To ne postoji. Pa, zar bi ja imao toliko prvaka, polaznika i školi, zar bi mi ljudi u takvom broju dolazili u dvoranu, htjeli trenirati kod mene, zar bi roditelji htjeli da njihova djeca treniraju u Armus gymu da sam ja limitiran trener ili da u dvorani nije dobra atmosfera. Da se razumijemo, Marko Martinjak je dobar boksač, uspješan, napravio je rezultate, pravi uspjeh u suradnji samnom, rezultate, ali se nije mogao nositi s pritiskom, taj pritisak je postao preveliki za njega."

Čitav podcast s Ivicom Ivićem pogledajte u priloženom videu gore.

