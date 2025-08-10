Andi Vrtačić, unatoč porazu u jednom od najvažnijih mečeva života, ostao gospodin

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Andi Vrtačić nije u subotu nastavio seriju pobjeda nad Poljacima. Upravo na poljskom tlu u Varšavi, na prestižnom KSW 109 eventu, izgubio je jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde po pet minuta od domaćeg dečka Michala Michalskog, petorangiranog borca srednje diivizije.

Sunaslovnu borbu večeri Andija Vrtačića, kao i čitav KSW 109 event, možete gledati na platformi VOYO.

"Pulski borac Vrtačić ne traži nikakve izlike, ostao je gospodin i nakon poraza u jednom od najvećih mečeva karijere", javlja Donna Diana Prćić u sportskim minutama RTL-a Danas.