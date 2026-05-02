BOGATI I SLAVNI

Supruga popularnog pjevača skrivala se na partiju nakon velikog priznanja
Foto: Pichichipixx/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Hailey Bieber, supruga Justina Biebera, kad je dolazila na party nije bila oduševljena što ju fotografiraju. U posljednje vrijeme ponovno kruže priče o navodnim problemima u braku Hailey i Justina Biebera, a pažnju su privukle i njezine ranije otvorene izjave o njihovom odnosu. U intervjuu za Time Hailey je priznala koliko je zahtjevno održavati vezu koja je stalno pod povećalom javnosti. Istaknula je da su stalno izloženi kritikama, da se svaki njihov potez analizira te da se često stvaraju netočne priče o njima, što joj zna biti neugodno i zbunjujuće. Njihov brak godinama izaziva velik interes, ali i brojne negativne komentare i nagađanja. Pojedini mediji tvrde da su prolazili kroz razne krize i napetosti, što dodatno potiče glasine o mogućem razvodu ili nesuglasicama. Hailey je više puta naglasila koliko joj teško pada takav pritisak i stalno propitivanje njihove veze. Govoreći o privatnim stvarima, rekla je da neke ideje i pristupi jednostavno ne funkcioniraju u njihovom odnosu, osobito oni koji bi mogli ugroziti povjerenje koje su godinama gradili. Par se vjenčao 2018. godine, nakon veze obilježene prekidima i pomirenjima, a u kolovozu 2024. dobili su sina Jacka Bluesa.
Uoči Velike nagrade Miamija u Miamiju je u petak navečer održan event, tj ekskluzivni party koji se zove American Express x Carbone event American Express x Carbone Beach je luksuzni i vrlo ekskluzivan event koji se organizira tijekom vikenda Formule 1 u Miamiju i traje od 1. do 3 svibnja, a ovo je bio peti po redu.

Nastao je kao suradnja American Expressa i poznatog restorana Carbone, koji ima Michelinovu zvjezdicu i specijaliziran je za talijansko-američku kuhinju, ali vezan je za Veliku nagradu Miamija. Amerikanci su poznati da vole od sportskih događaja napraviti šou, a VN Miamija je glamurozna utrka koja je vezana i za ovakve evente. Događaj se održava na South Beachu, gdje se plaža pretvara u elegantan restoran na otvorenom. Chef Mario Carbone osmišljava poseban jelovnik s prepoznatljivim jelima restorana, uključujući njihove poznate tjestenine.

Osim vrhunske hrane, event nudi i iznenadne nastupe svjetski poznatih glazbenika i izvođača te okuplja brojne poznate osobe iz svijeta sporta, zabave i biznisa. Ulaznice su prvenstveno dostupne korisnicima American Express Platinum® i Centurion® kartica, koji imaju prioritet pri kupnji. Prva noć okupila je brojne bogate i slavne koji su se nakon prvog treninga i sprint kvalifikacija zapustili na ovaj ekskluzivni party na kojem svi žele biti. 

Pogledajte u galeriji tko je sve bio i što su bogati i slavni gledali u petak na treningu i sprint kvalifikacijama. 

2.5.2026.
9:14
Silvijo Maksan
Pichichipixx/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Fomrula 1
VOYO logo
