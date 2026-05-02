Supruga popularnog pjevača skrivala se na partiju nakon velikog priznanja

Uoči Velike nagrade Miamija u Miamiju je u petak navečer održan event, tj ekskluzivni party koji se zove American Express x Carbone event. American Express x Carbone Beach je luksuzni i vrlo ekskluzivan event koji se organizira tijekom vikenda Formule 1 u Miamiju i traje od 1. do 3 svibnja, a ovo je bio peti po redu.

Nastao je kao suradnja American Expressa i poznatog restorana Carbone, koji ima Michelinovu zvjezdicu i specijaliziran je za talijansko-američku kuhinju, ali vezan je za Veliku nagradu Miamija. Amerikanci su poznati da vole od sportskih događaja napraviti šou, a VN Miamija je glamurozna utrka koja je vezana i za ovakve evente. Događaj se održava na South Beachu, gdje se plaža pretvara u elegantan restoran na otvorenom. Chef Mario Carbone osmišljava poseban jelovnik s prepoznatljivim jelima restorana, uključujući njihove poznate tjestenine.

Osim vrhunske hrane, event nudi i iznenadne nastupe svjetski poznatih glazbenika i izvođača te okuplja brojne poznate osobe iz svijeta sporta, zabave i biznisa. Ulaznice su prvenstveno dostupne korisnicima American Express Platinum® i Centurion® kartica, koji imaju prioritet pri kupnji. Prva noć okupila je brojne bogate i slavne koji su se nakon prvog treninga i sprint kvalifikacija zapustili na ovaj ekskluzivni party na kojem svi žele biti.

