Šumski požari danima haraju Nizozemskom: Zahvatili vojne poligone, EU zemlje šalju pomoć

Francuska i Njemačka poslale su u petak vatrogasne postrojbe u Nizozemsku kako bi pomogle u borbi sa šumskim požarima koji su u srijedu i četvrtak zahvatili nekoliko područja. Požar je zahvatio zemljište koje se koristi za vojnu obuku, uključujući i topnički poligon. Nizozemska je zatražila pomoć putem Mehanizma civilne zaštite Europske unije, piše Euronews.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez objavio je na platformi X da je Pariz poslao 41 pripadnika civilne zaštite i 10 vozila. Iz vatrogasne službe u njemačkom gradu Bonnu upućeno je ukupno 67 vatrogasaca, 21 vozilo i tri prikolice.

Glasnogovornik nizozemske vojske, bojnik Mike Hofman, u petak je potvrdio da su vojni poligoni bili u upotrebi u vrijeme izbijanja požara. Rekao je da je u tijeku istraga koja ispituje postoji li veza između vojnih operacija i uzroka požara.

Zapovjednik nizozemskih oružanih snaga rekao je kako poduzimaju dodatne mjere opreza na poligonima za vježbe, ali da se vojne vježbe koje su u tijeku neće obustaviti.