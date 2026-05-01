Uf, kakvi frajeri! Zgodni, sređeni i puni samopouzdanja: Ovi Osječani pravi su hit dana

Bez poziranja i bez posebnih priprema – samo spontani trenuci iz svakodnevice i stil koji dolazi prirodno. Osječke lege i ovog su puta pokazale kako izgleda autentična gradska moda.

Na Praznik rada ulice Osijeka pretvorile su se u pravu modnu pozornicu na otvorenom. Zabilježili smo niz upečatljivih muških kombinacija – od ležernih sportskih outfita do promišljenih urbanih izdanja koja bez problema mogu stati uz bok svjetskim trendovima.

Osječki frajeri još su jednom potvrdili da stil nije rezerviran samo za piste. Dovoljni su samopouzdanje, dobar osjećaj za detalje i ona prepoznatljiva gradska vibra koja uvijek privlači poglede.

U novoj galeriji “Lege dana” donosimo izbor muškaraca koji su svojim izgledom i energijom obilježili dan u gradu. Bacite oko – možda se baš vi ili netko koga znate našao među njima.