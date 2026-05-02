Šljokice, perje i korzet: Maja Šuput u upečatljivom izdanju priredila show u Koprivnici

Brojni građani okupili su se na Zrinskom trgu u Koprivnici gdje je za Prvi maj nastupila Maja Šuput (46).

Besplatan koncert započeo je oko 20.30 sati u sklopu PAN Festa, nakon cjelodnevnog programa koji je uključivao podjelu prvomajskog graha, sajam i razne sadržaje za posjetitelje. Večernji dio programa bio je u znaku jedne od najpoznatijih domaćih izvođačica, koja je svojim energičnim nastupom i nizom hitova brzo podigla atmosferu. Publika je od prvih pjesama pjevala i plesala, a dobra energija obilježila je cijelu večer.

Glamurozan styling na pozornici

Za ovu je prigodu odabrala upečatljivu, šljokičastu kombinaciju s crnim korzetnim pojasom, koju je upotpunila kratkom jaknom od perja. Look je zaokružila efektnim nakitom, ostajući vjerna svom prepoznatljivom glam i razigranom scenskom stilu.

Ovogodišnji PAN Fest spojio je tradiciju i zabavu, a nastup Maje Šuput potvrdio se kao jedan od glavnih aduta programa i vrhunac večeri.